Aitana no para. Aún quedan varios meses para poder disfrutar de sus dos conciertos en Madrid este 2024 pero la cantante ya está lanzando pistas a sus fans, que han podido empezar a adquirir las entradas para la segunda fecha en el estadio Santiago Bernabéu este 20 de mayo. Ya hizo sold out en menos de 72 horas para su primera fecha, ¿pasará lo mismo con la venta de entradas para el 29 de diciembre?

Además de confirmar un segundo concierto en el mismo fin de semana para Madrid, su nuevo tema 'Akureyri' junto a Sebastián Yatra lo está petando en las listas de éxitos y Aitana no puede estar más feliz con la acogida de su gira Alpha Tour 2024. Con este panorama, la ambición de la catalana no para, que cada vez afianza más su lugar en la lista de artistas top del panorama nacional e internacional. Ante tal expectación y viendo que Madrid podría ser su fin de gira este 2024, Aitana volvía a lanzar un mensaje directo a Amaral: de este año no pasa sin cantar con ella una de sus canciones favoritas.

Ya lo dijo junto a Ibai Llanos, y lo vuelve a repetir junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero' . Confesándose fan absoluta del grupo Amaral , explicaba junto al presentador del programa de Antena 3 que la última vez que se cruzó a Eva, la cantante zaragozana, le trasladó su sueño en persona: "Me la crucé y le dije que me encantaría cantar 'son mis amigos' contigo en el Santiago Bernabéu (…). Soy tu fan, me moriría de la ilusión."

Tal ha sido la insistencia de la catalana que el pasado fin de semana, durante la actuación del grupo maño en el festival Interestelar de Sevilla, la propia Eva respondía a la petición con ilusión y cerraba el trato ante el público sevillano: "Aitana, ¡sí queremos cantar contigo!".

Eso sí, ninguna de las dos ha confirmado la fecha. Si bien es cierto que Aitana hablaba del estadio Santiago Bernabéu junto a Pablo Motos, la maña por su parte dejaba su agenda al servicio de su compañera minutos antes de dedicarle la canción: "Estaremos encantados de ir a dónde tú nos digas a cantar 'Marta, Sebas, Guille y los demás".

Nicki Nicole, ¿segunda artista confirmada para el Bernabéu?

Amaral no eran los únicos artistas invitados a cantar con Aitana en el que podría ser su fin de gira. El pasado 18 de mayo durante su concierto en Ciudad de México, la catalana subió al escenario a Nicki Nicole como artista invitada, celebraban así su primera vez juntas sobre el escenario.

En el post posterior que publicó en su perfil de Instagram, Aitana se lanzaba a repetir la misma estrategia que ha usado con Amaral. En la parte del texto en que agradecía a la artista argentina su aparición para cantar junto a ella Formentera, aprovechaba para lanzarle la invitación: "Anímate a los bernabéusssssss". ¿Podemos confirmar a Nicki Nicole como segunda artista invitada a uno de los conciertos del Bernabéu? Por ahora, la única respuesta de la artista argentina ha llegado en forma de comentario con un escueto emoji de corazón. Solo queda esperar que responda a todos los fans que ya le están pidiendo en esa misma publicación ¡que acuda a ambas fechas!

Aitana habla de su relación Sebastián Yatra: "Nos queremos un montón"

¿Y Sebastián Yatra? ¿Acudirá para cantar 'Akureyri'? De momento no se ha oído ninguna invitación expresa por parte de Aitana, ni Yatra ha soltado palabra. Lo único que sabemos es que incluso la propia cantante anda perdida en su relación con el colombiano. Recientemente escuchábamos a Aitana hablar de su relación -rota o no- con su compañero y gran amigo. En su paso por 'El Hormiguero', Pablo Motos aprovechaba para preguntar a la cantante por el estado de su relación con Sebastián Yatra. Su historia de amor está compuesta por varias idas y venidas, sospechas de ruptura y de reconciliación.

El lanzamiento de 'Akureyri' sembraba la duda de una posible reconciliación entre ambos, ¿fueron juntos a Akureyri y vivieron la historia que cuenta su canción? Muchos fans se preguntan si han vuelto o solo se trata de meras relaciones laborales, pero lo que está claro es que tanto el videoclip como la letra de la canción hablan de una historia de amor que podría ser muy real.

Así, Aitana respondía durante su entrevista que andaba tan perdida como todos: "Nadie sabe nada... yo tampoco". Así dejaba la cantante que la duda siguiera, manteniendo cierta privacidad para este tema de su vida personal y profesional que, afirmaba, quiere cuidar y proteger.