"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy". Con este texto, publicado en una historia de Instagram por la propia cantante, Nicki Nicole pone punto y final a su relación con Peso Pluma.

La artista argentina toma esta decisión tras ser conocedora, también a través de las redes sociales, de una infidelidad del que fue su pareja hasta hace apenas unas horas. "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes", afirma también en este texto. Hace unos días que un vídeo de Peso Pluma corrió como la pólvora por TikTok. En él, paseaba con otra chica de la mano por Las Vegas.