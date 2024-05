Aitana no escatimará en gastos para sus conciertos en el Santiago Bernabéu el 28 y 29 de diciembre de 2024, tal y como ha confirmado ella misma. Las entradas del primero se agotaron en cuestión de una hora y media. Las del segundo está por ver. Lo cierto es que la cantante no ha parado en los últimos meses. No solo ha sacado una canción, sino que también ha protagonizado una serie y ha protagonizado un cambio de look.

La esperadísima colaboración Akureyri, que se debe a la ciudad islandesa a la que viajó el pasado febrero, ha vuelto a despertar los rumores de su relación con Sebastián Yatra. Pero la propia cantante ha confesado que ella tampoco sabe nada al respecto, en declaraciones a Pablo Motos. Por otro lado, su etapa como actriz continúa. Aunque 'Pared con pared' es la primera película protagonizada por Aitana, la que fuera participante de Operación Triunfo 2017 ya debutó como actriz en 'La última'.

En la serie de Disney+, que consta de cinco episodios, compartió planos con Miguel Bernardeau y daba vida a Candela, una chica que sueña con convertirse en cantante. En el remake de la comedia romántica francesa 'Tras la pared', la cantante se mete en la piel de Valentina, una pianista que se prepara para una audición. La joven se muda y su vecino es David (Fernando Guallar), un inventor de juegos que solo puede concentrarse en silencio. A partir de ese momento, entre ambos se librará una guerra de ruido. Con estos dos trabajos ya lanzados, la cantante avanza con sus conciertos anunciando una segunda fecha en Madrid, una posibilidad que rechazaba en un principio.

Cuándo salen las entradas de Aitana

Como viene siendo habitual, la cantante lanzará las entradas primero para los clientes de Santander, quienes podrán comprarlas a partir del lunes 20 de mayo y el martes 21. El miércoles se abrirá la venta para sus seguidores y el jueves 23 será la venta general, según explicó ella misma ante la mirada atenta de sus seguidores.