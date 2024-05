Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s un vídeo en el que Aitana Ocaña y Sebastián Yatra cuentan los entresijos de su última canción juntos: 'Akureyri'. Se trata de una ciudad de Islandia, país al que viajaron juntos por el cumpleaños de la cantante. Sin embargo, la pareja reconoce que no llegaron a visitar la ciudad. "Habla de un viaje que queríamos hacer, pero que no se hizo", explica Aitana, que afirma que a Yatra le gustó tanto el nombre de la ciudad que decidió llamar así a su tema.

Por su parte, el artista cuenta que si no grababan la canción juntos "iba a ser motivo de pelea": "Si ella grabara esta canción con alguien más o yo la grababa con alguien más, sería para no volver a hablar". Tatiana Arús explica que ellos viajaron a Islandia, pero la ciudad, que ya la conocía Aitana de su anterior viaje al país, les quedaba muy lejos y no pudieron ir.

Por otro lado, Marc Redondo explica en el plató de Aruser@s que esa ciudad "no es el lugar más bonito de Islandia": "Además está en el norte y para llegar tienes que dar la vuelta a toda la isla". Además, el colaborador detalla que todas las imágenes que se ven en el videoclip de la canción no son de la ciudad, sino del sur de Islandia: "Es el camino que te lleva a Akureyri".