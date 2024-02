La actriz francesa Judith Godrèche ha denunciado que el director Benoît Jacquot la violó en los años 80, cuando ella tenía 15 años y el presunto agresor, 39. Este niega las acusaciones y defiende que la relación fue consentida.

La denuncia, según publica este miércoles el diario galo 'Le Monde' y ha revelado la propia actriz en sus redes sociales, la presentó el martes su abogado ante la brigada de protección de menores de la Policía. Para ella, es una forma de romper el silencio por las actuaciones de Jacquot, puesto que los hechos habrán prescrito. Con la última reforma legal de 2021, en Francia se pueden perseguir abusos sexuales contra un menor hasta 30 años después de haber superado la mayoría de edad si lo denuncia la víctima.

Godrèche, que actualmente tiene 51 años, asegura que los testimonios de violaciones y abusos sufridos por otras actrices, incluso algunas confesiones del propio Jacquot, heredero de la 'nouvelle vague', le han llevado a demandar al director de películas como 'Les mendiants' o 'Sade'.

La relación entre ambos nació en el rodaje de 'Les mendiants' (estrenada en 1988), que fue el debut de la actriz en un largometraje. Ya se conocía públicamente su existencia: en alguna entrevista el director había incluso alardeado de ella y admitido que posiblemente no había sido legal, dada la diferencia de edad entre ambos.

Sin embargo, Godrèche ha querido subrayar ahora que fue una relación marcada por la autoridad que el adulto, además de director de cine, tenía sobre la menor, que por su parte quería hacer carrera en el séptimo arte, y también que estuvo cargada de abusos y violencia. La actriz carga, además, contra todo el mundo del cine, que conocía las prácticas del director, que según ella repitió con otras menores, y que no se hizo nada para impedirlo.

"Todo se sabía. Y los mismos están al timón" del cine actual, denuncia la intérprete, que ha trabajado con directores como Olivier Assayas, Édouardo Molinaro, Cédric Klapisch o François Ozon.

Godrèche narra cómo poco a poco el director fue imponiendo su influencia: "Fue como la historia de los niños que son secuestrados y que crecen sin ver el mundo y que no llegan a pensar mal de sus secuestradores. Me hubiera gustado que Benoît aceptara ser mi amigo, que no deseara mi cuerpo. Muy pronto me asqueó", relata. La actriz cuenta que, con el tiempo, la violencia fue en aumento: "El último año se convirtió en el infierno absoluto. Era violento, me golpeaba", cuenta.

En declaraciones a 'Le Monde', Jacquot, que ahora tiene 77 años, ha asegurado que no está preocupado "por esta historia" y ha asegurado que la relación entre ambos fue "de enamorados". "Ella tuvo un papel determinante, extremadamente favorable, que aclaró mi vida. Yo sufría, no quería hacer más películas y ella me sacó del pozo", ha afirmado el director, que llegó a decir que "fue ella la que [le] tuvo dominado durante seis años" y que "si no se hubiera ido, seguirían juntos".

Jacquot ha defendido que la primera relación sexual fue cuando ella tenía 15 años, que entonces se consideraba la edad mínima para que una relación sexual no fuera delito. También que en ningún momento sintió "el menor signo de desaprobación" de parte de la actriz, a la que acusa de buscar "notoriedad" para promocionar una serie que protagoniza.