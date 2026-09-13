La inteligencia artificial, un reto para el sector educativo que ya tiene consecuencias entre los alumnos: "Les genera frustración, ansiedad..."

Los detalles Armand Pujadó, cofundador de CentelIA Education, considera que "no estamos preparados para implementarla en los centros educativos". Pese a ello, los alumnos españoles son los que más la utilizan de toda Europa.

Los alumnos emplean la inteligencia artificial (IA) para buscar información, realizar trabajos o resolver problemas, incluso en exámenes. Aunque se ha convertido en una herramienta común entre los estudiantes, Armand Pujadó, cofundador de CentelIA Education, asegura que los centros educativos no están preparados para su implementación. Según un estudio del Ministerio de Educación, los alumnos españoles son los que más utilizan la IA en Europa. Pujadó sugiere no castigar su uso, ya que prohibirla podría fomentar su uso clandestino. Natalia Ortega, directora de Activa Psicología, advierte que este cambio genera frustración y ansiedad en los jóvenes. Expertos como Alejandro Castellano, CEO de Maite.ai, afirman que la IA es una herramienta con la que deberán lidiar profesionalmente. El sector educativo, el alumnado y la sociedad enfrentan un reto que requiere mejoras.

Los alumnos utilizan la inteligencia artificial para buscar información, hacer un trabajo o resolver un problema. Con una simple foto a las preguntas del examen, la subimos al chat y en apenas dos segundos tenemos varios desarrollos y todas las respuestas del examen.

De esta forma, la inteligencia artificial es ya una herramienta más entre el alumnado. Sin embargo, Armand Pujadó, cofundador de CentelIA Education, afirma que "no estamos preparados para implementarla en los centros educativos, por mucho que se quiera".

Pese a ello, según el último estudio del Ministerio de Educación, los alumnos españoles son los que más utilizan la inteligencia artificial en Europa dentro del sector educativo. Pujadó recomienda al respecto "que no se castigue el uso de la IA", ya que, advierte, "cuando se prohíbe algo, abusan y lo usan a escondidas".

El cambio de paradigma a nivel educativo y social tiene consecuencias que ya se notan entre los más jóvenes: "Les genera frustración, ansiedad e interfiere significativamente en el desarrollo de su autoestima", señala

Natalia Ortega, directora de Activa Psicología.

Mientras, los expertos insisten en que esta tecnología ha llegado para quedarse y en que "es una herramienta con la que van a tener que lidiar en el entorno profesional", tal y como subraya Alejandro Castellano, CEO de Maite.ai.

De esta forma, estamos ante un reto para el sector educativo, el alumnado y también la sociedad, en el que parece que, de momento, todos necesitamos mejorar.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido