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Disrupción tecnológica

Teresa Ribera defiende regular la inteligencia artificial en la UE tras las "preocupantes" señales de las tecnológicas sobre su descontrol

Los detalles Ribera alerta del alto "nivel de concentración de poder económico" de la actualidad e insta a la regulación europea como medio para "identificar rápidamente dónde pueden surgir problemas" con la IA.

La vicepresidenta ejecutiva primera de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, en un desayuno informativo de Fórum Europa La vicepresidenta ejecutiva primera de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, en un desayuno informativo de Fórum EuropaEuropa Press
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La vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, respaldó este lunes en el Fórum Europa que la inteligencia artificial (IA) debe ser regulada tras las "señales absolutamente preocupantes" lanzadas recientemente por cuatro gigantes tecnológicos para frenar su desarrollo con el fin de evitar un riesgo de descontrol.

Ribera defendió en el citado encuentro informativo, organizado por Nueva Economía Fórum y celebrado en Madrid, que "estaría muy bien" dialogar sobre "la gobernanza transparente y segura de una inteligencia artificial que se desarrolle sobre la base de mercados sujetos a la competencia y eviten la concentración de poder". En esta línea, apostó por una regulación que garantice la "responsabilidad" de quien está detrás de esas tecnologías.

Recordó que ya ocurrió en los primeros pasos de los desarrollos de las webs y de la economía digital la sensación de "dejar probar" y que la "creatividad" ayudara a mejorar las nuevas tecnologías.

"Ahora bien, es muy difícil encontrar otro momento en la historia donde haya habido tal nivel de concentración de poder económico y poder a secas como en estos momentos con los grandes gigantes digitales", comentó.

Además, indicó que los gigantes tecnológicos están enviando "señales absolutamente preocupantes" en las últimas semanas sobre "quién controla qué" y "dos grandes rivales" que "se llevan fatal" pidiendo a las autoridades que regulen el despliegue de la inteligencia artificial para evitar que "acabe estando fuera de control" a través de "información sintética y con algoritmos".

A este respecto, consideró "un buen enfoque" que la UE regule los mercados digitales para identificar rápidamente dónde pueden surgir problemas, algo que ha venido ocurriendo en los últimos 15 años en cooperación con Estados Unidos.

Con ello, se responderían a las "preocupaciones" que tienen ciudadanos, empresas o instituciones europeas, como evitar el comportamiento adictivo de los menores en las redes sociales o la adicción que puede generar el juego online.

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