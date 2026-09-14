Teresa Ribera defiende regular la inteligencia artificial en la UE tras las "preocupantes" señales de las tecnológicas sobre su descontrol

La vicepresidenta ejecutiva primera de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, en un desayuno informativo de Fórum Europa

Los detalles Ribera alerta del alto "nivel de concentración de poder económico" de la actualidad e insta a la regulación europea como medio para "identificar rápidamente dónde pueden surgir problemas" con la IA.

La vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, destacó en el Fórum Europa la necesidad de regular la inteligencia artificial (IA) debido a las preocupantes señales emitidas por grandes empresas tecnológicas sobre el riesgo de descontrol. Ribera abogó por una gobernanza transparente y segura de la IA, basada en mercados competitivos que eviten la concentración de poder. Además, subrayó la importancia de garantizar la responsabilidad de quienes desarrollan estas tecnologías. Señaló que la concentración de poder económico actual es sin precedentes y apoyó que la UE regule los mercados digitales para identificar problemas rápidamente, protegiendo a ciudadanos y empresas.

La vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, respaldó este lunes en el Fórum Europa que la inteligencia artificial (IA) debe ser regulada tras las "señales absolutamente preocupantes" lanzadas recientemente por cuatro gigantes tecnológicos para frenar su desarrollo con el fin de evitar un riesgo de descontrol.

Ribera defendió en el citado encuentro informativo, organizado por Nueva Economía Fórum y celebrado en Madrid, que "estaría muy bien" dialogar sobre "la gobernanza transparente y segura de una inteligencia artificial que se desarrolle sobre la base de mercados sujetos a la competencia y eviten la concentración de poder". En esta línea, apostó por una regulación que garantice la "responsabilidad" de quien está detrás de esas tecnologías.

Recordó que ya ocurrió en los primeros pasos de los desarrollos de las webs y de la economía digital la sensación de "dejar probar" y que la "creatividad" ayudara a mejorar las nuevas tecnologías.

"Ahora bien, es muy difícil encontrar otro momento en la historia donde haya habido tal nivel de concentración de poder económico y poder a secas como en estos momentos con los grandes gigantes digitales", comentó.

Además, indicó que los gigantes tecnológicos están enviando "señales absolutamente preocupantes" en las últimas semanas sobre "quién controla qué" y "dos grandes rivales" que "se llevan fatal" pidiendo a las autoridades que regulen el despliegue de la inteligencia artificial para evitar que "acabe estando fuera de control" a través de "información sintética y con algoritmos".

A este respecto, consideró "un buen enfoque" que la UE regule los mercados digitales para identificar rápidamente dónde pueden surgir problemas, algo que ha venido ocurriendo en los últimos 15 años en cooperación con Estados Unidos.

Con ello, se responderían a las "preocupaciones" que tienen ciudadanos, empresas o instituciones europeas, como evitar el comportamiento adictivo de los menores en las redes sociales o la adicción que puede generar el juego online.

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