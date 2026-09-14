¿Miedo a la IA?
Silvia Leal, a favor de que pongan un "botón rojo" para desconectar la IA: "Algunos científicos creen podría llegar a tener conciencia"
Se ha planteado que la Inteligencia Artificial podría acabar con la humanidad en 2030. Un escenario que genera una gran incertidumbre y plantea si sería necesario algún sistema para desconectarla ante este tipo de amenazas.
Han alertado de que la Inteligencia Artificial podría acabar con la humanidad al final de esta década. Iñaki López plantea a Silvia Leal, experta en IA, si debería existir una especie de "botón rojo" que permita desconectar la IA.
Leal señala que hay investigaciones científicas que no descartan "que la IA pudiera llegar a tener conciencia". "Entonces ¿debemos de poner un botón rojo?", expone, "lo vemos en la ciencia ficción". Ella, como indica, sí que estaría a favor de poner y considera que quienes desarrollan esta tecnología deberían hacerlo.
"Hay algo que no has dicho antes, que me parece muy importante con relación a Elon Musk", añade. El magnate tecnológico "ha dicho que para el año 2030, el 50% de sus ingresos vendrán de los robots humanoides", explica, "del paso de la IA al robot humanoide".
La experta indica que el interés de Musk reside en intentar vencer a China en este ámbito. Una lucha que, en opinión de Leal, ha sido provocada por Trump y Musk.
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido