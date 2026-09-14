"Podría controlarnos, manipularnos, reducir nuestra libertad y con el tiempo hasta asesinarnos": Iñaki López explica por qué la IA es tan peligrosa

Los detalles El presentador de Más Vale Tarde ha analizado el problema de la IA, un tema que "realmente asusta": "Ingenieros que dimiten a través de cartas apocalípticas asegurando que la inteligencia artificial podría matarnos a todos antes del fin de esta década".

Iñaki López, presentador de Más Vale Tarde, ha expresado su preocupación por los avances en inteligencia artificial (IA), calificándola de "realmente asustadora". Mencionó que ingenieros han dimitido con advertencias apocalípticas sobre el potencial destructivo de la IA. Incluso Elon Musk ha pedido frenar su desarrollo debido a sus peligros. López destacó que el control de la IA está en manos de pocas empresas privadas y de China, lo que elimina debates morales y riesgos. Además, recordó que Trump prioriza que EE.UU. lidere este ámbito. López advirtió que la IA podría controlarnos y reducir nuestra libertad, instando a establecer límites para evitar un futuro apocalíptico.

El presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, ha analizado las últimas noticias sobre la inteligencia artificial, un tema que, ha afirmado, "realmente asusta". "Ingenieros que dimiten a través de cartas apocalípticas asegurando que la inteligencia artificial podría matarnos a todos antes del fin de esta década", ha dicho.

"Incluso Elon Musk, ese magnate megalómano, pide frenar el desarrollo de la IA por los peligros que puede acarrear", ha recordado López. Tras esto, ha recordado que "lo cierto es que hemos dejado el desarrollo de esta poderosa arma que es la IA en manos de cuatro empresas norteamericanas, cuatro empresas privadas y de la dictadura china".

Ante esto, ha señalado que "no habrá, por lo tanto, espacio para debates morales o cálculo de riesgos". "Y Trump, además, lo tiene claro: Estados Unidos tienen que ser los primeros. El precio a pagar es secundario", ha apuntado recordando las palabras del presidente estadounidense.

"¿Por qué es la IA tan peligrosa?", ha preguntado el presentador. Y ha contestado a continuación: "Lo cierto es que podría controlarnos y vigilarnos, engañarnos, manipularnos, aprovecharse de nosotros para luego sustituirnos, reducir nuestra libertad y, con el tiempo, hasta asesinarnos de forma impune, siempre y cuando lo considere necesario".

Tras esto, ha resaltado que, de hecho, "la IA hace tiempo que ya lo viene haciendo en Gaza". "Hay que frenar el desarrollo de la IA para aumentar la seguridad y fijar límites comunes con China o nos enfrentamos a un escenario apocalíptico", ha sentenciado.

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