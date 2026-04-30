Muere Craig Venter a los 79 años, el científico clave que descifró el genoma humano

¿Por qué es importante? El biólogo, en 1995, revolucionó la microbiología publicando la secuencia de la bacteria Haemophilus influenzae. Fue el primer genoma bacteriano decodificado.

Craig Venter, el influyente científico que descifró el genoma humano, falleció en San Diego a los 79 años. Su muerte fue confirmada por el instituto J. Craig Venter, que él lideraba. Venter murió tras una breve hospitalización debido a efectos secundarios inesperados de un tratamiento contra el cáncer. Su trabajo definió la genómica moderna y promovió la biología sintética, revolucionando la microbiología en 1995 al publicar la secuencia del primer genoma bacteriano. Venter defendió la financiación federal para la ciencia y transformó la genómica en una ciencia escalable basada en datos, demostrando que los genomas pueden diseñarse y construirse. Su legado perdurará en el avance de la ciencia genómica.

Craig Venter, el científico que descifró el genoma humano, ha muerto en San Diego a los 79 años tal y como ha confirmado el instituto J. Craig Venter, una organización sin ánimo de lucro que lideraba el investigador. El biólogo ha fallecido tras una breve hospitalización por unos efectos secundarios inesperados por el tratamiento del cáncer que se le diagnosticó hace poco.

Fue él quien, por su trabajo, ayudó a definir la genómica moderna y quien impulso también el campo de la biología sintética, promoviendo el cambio científico y tecnológico creando equipos interdisciplinarios. Venter, firme defensor de una sólida financiación federal para la ciencia, revolucionó en 1995 la microbiología publicando la secuencia de la bacteria Haemophilus influenzae.

Fue el primer genoma bacteriano decodificado. Uno al que llegó después de pasar de surfista a paramédico militar para finalmente convertirse en el pionero en decodificar el genoma humano.

"Craig creía que la ciencia avanza cuando las personas están dispuestas a pensar de forma diferente, a actuar con decisión y a construir lo que todavía no existe", ha expuesto Anders Dale, presidente del JCVI, en un comunicado.

Y ha hablado de su importancia dentro del campo de la genómica: "Su liderazgo y visión la transformaron y contribuyeron a impulsar la biología sintética. Honraremos su legado siguiendo con la misión que construyó, avanzaremos en la ciencia genómica, defenderemos las inversiones públicas y colaboraremos de manera amplia para convertir el conocimiento en impacto".

La figura de Venter es clave para entender la genómica. A lo largo de su carrera, ayudó a su transformación pasando de un descubrimiento lento gen por gen a una ciencia escalable pasada en datos. Además, demostró que los genomas pueden diseñarse y construirse.

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