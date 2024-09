La compañía privada aeroespacial SpaceX, fundada por el magnate Elon Musk, afronta en Estados Unidos una posible multa de 633.009 dólares por supuesto incumplimiento de los requisitos de su licencia durante dos lanzamientos efectuados en 2023, informó este martes la Administración Federal de Aviación (FAA).

"La seguridad impulsa todo lo que hacemos en la FAA, incluida la responsabilidad legal de la supervisión de la seguridad de las empresas con licencias de transporte espacial comercial. El incumplimiento de los requisitos de seguridad por parte de una empresa tendrá consecuencias", dijo en un comunicado el asesor jefe de la FAA, Marc Nichols.

SpaceX dispone de 30 días para responder a la agencia desde el momento de la recepción del aviso. La FAA recordó que SpaceX presentó en mayo de 2023 una solicitud para revisar su plan de comunicaciones relacionado con su licencia para lanzar desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida.

Las revisiones propuestas contemplaron agregar una nueva sala de control de lanzamiento en el hangar X y eliminar de sus procedimientos la encuesta de preparación prevista para dos horas antes del mismo. El 18 de junio del año pasado, no obstante, la compañía utilizó la sala de control de lanzamiento no aprobada para la misión PSN SATRIA y no realizó la encuesta requerida. La FAA propuso una sanción de 350.000 por ambas infracciones.

Además, en julio de 2023 presentó una solicitud de revisión de su plan de emplazamiento de explosivos relacionado con su licencia para lanzar desde Cabo Cañaveral. Ese mismo mes lanzó su misión EchoStar XXIV/Júpiter con el proyecto no aprobado, algo por lo que la Administración Federal le pide 283.009 dólares.