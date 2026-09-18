La Palma queda descartada como ubicación para la instalación del Telescopio de Treinta Metros

Los detalles La isla canaria disputaba la candidatura a Hawái, que fue la primera opción del consorcio encargado de la instalación del TMT, el mayor telescopio óptico e infrarrojo del hemisferio norte.

El Cabildo de La Palma ha comunicado que la isla ha sido descartada como ubicación para el Telescopio de Treinta Metros (TMT). Según fuentes de la corporación insular, el Instituto de Astrofísica de Canarias notificó la decisión de no instalar esta infraestructura en el Roque de los Muchachos. La Palma competía con Hawái, la opción preferida del consorcio encargado del TMT. A pesar de la oferta económica del Gobierno de España, respaldada por el Banco Europeo de Inversiones, por 1.000 millones de euros, y una propuesta integral basada en la excelencia científica, la candidatura fue rechazada. El TMT, con un espejo de 30 metros, estaba diseñado para Hawái, pero la oposición local extendió el proceso durante una década.

El Cabildo de La Palma ha informado de que se ha desestimado la isla para la ubicación del Telescopio de Treinta Metros (TMT). Fuentes de la corporación insular han informado a EFE de que han recibido una notificación a través del Instituto de Astrofísica de Canarias en la que se desestima la propuesta de instalar esta infraestructura en el Roque de los Muchachos.

La Palma disputaba la candidatura a Hawái, que fue la primera opción del consorcio encargado de la instalación del TMT. Fuentes de las administraciones implicadas han informado de que se ha rechazado la propuesta económica del Gobierno de España para la instalación del TMT en La Palma, propuesta financiera avalada por el Banco Europeo de Inversiones.

El Gobierno de España y el Banco Europeo de Inversiones estaban dispuestos a movilizar hasta 1.000 millones de euros para construir en La Palma el Telescopio de Treinta Metros (TMT), el mayor telescopio óptico e infrarrojo del hemisferio norte. Junto al componente financiero, España había presentado también una propuesta integral basada en la excelencia científica del Observatorio del Roque de los Muchachos.

En ella destacaba el elevado grado de preparación técnica —con permisos, estudios e ingeniería ya completados— y un modelo de gobernanza estable que garantiza la participación y los derechos de todos los miembros del consorcio internacional durante toda la vida útil del proyecto, según la información aportada en su momento por el Ministerio de Ciencias, Innovación y Universidades.

El TMT es un gran telescopio óptico e infrarrojo con un espejo primario de 30 metros de diámetro, concebido para explorar el universo con un nivel de detalle sin precedentes. Estaba diseñado inicialmente para Hawái, pero la oposición de la población nativa a su instalación, motivó que La Palma se convirtiera en una alternativa con una tramitación que se ha alargado al menos 10 años.

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