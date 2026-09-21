Diez millones para investigar el glioblastoma cerebral, un cáncer con baja esperanza de vida: "El reto es un 70% de supervivencia para 2030"

¿Por qué es importante? Desde la Asociación Española Contra el Cáncer buscan luchar contra esta patología desarrollando nuevas alternativas para que las posibilidades de sobrevivir no sean solo un 30%, como ocurre en la actualidad.

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) destinará diez millones de euros para investigar el glioblastoma cerebral a través del proyecto 'GLIOLIFE-AECC', liderado por los doctores Joan Seoane y Juan Manuel Sepúlveda. Este esfuerzo busca aumentar la supervivencia al 70% para 2030 mediante nuevas estrategias de prevención y tratamientos. La AECC destaca la importancia de la colaboración y el financiamiento estable para avanzar en la investigación de cánceres con baja supervivencia. Actualmente, el tratamiento del glioblastoma incluye radio, quimioterapia y neurocirugía, pero la inmunoterapia y los inhibidores de IDH representan avances prometedores. La investigación espera identificar la causa del glioblastoma para desarrollar estrategias preventivas efectivas.

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) va a destinar diez millones de euros para investigar el glioblastoma cerebral con el fin de desarrollar nuevas alternativas. "Tenemos el reto de alcanzar un 70% de supervivencia en 2030", señala Marta Puyol, directora científica y subdirectora general de la AECC.

El proyecto, 'GLIOLIFE-AECC', reúne a diversos profesionales científicos y sanitarios con el objetivo de avanzar en las estrategias de prevención y desarrollar nuevos tratamientos para el glioblastoma, con el propósito de lograr un aumento de la supervivencia y mejorar la calidad de vida de todas las personas afectadas por este tumor.

Liderado por el doctor Joan Seoane, de Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) de Barcelona, y el doctor Juan Manuel Sepúlveda, del Hospital 12 de Octubre de Madrid, dos referentes en el campo del cáncer cerebral, 'GLIOLIFE-AECC' trabajará durante los próximos años para hacer realidad el propósito de alcanzar el 70% de supervivencia al cáncer, generando nuevo conocimiento sobre el glioblastoma y favoreciendo el desarrollo de nuevas oportunidades terapéuticas.

Desde la AECC destacan que gracias al compromiso de la Asociación "y de todas las personas que colaboran con ella, es posible poner en marcha proyectos de esta magnitud, que reúnen conocimiento y experiencia de todo el territorio y cuentan con una financiación estable durante años". "Este impulso es especialmente importante en cánceres de baja supervivencia, donde la investigación necesita tiempo, recursos y trabajo conjunto para conseguir resultados que puedan llegar a los pacientes.", subraya.

Convivir con el cáncer

Manuel vive el glioblastoma cerebral en tercera persona, ya que a su mujer se lo diagnosticaron en 2020. "El impacto primero es devastador. Lo primero que se te viene a la cabeza es qué supervivencia tiene", expresa el hombre, quien es coordinador del CC de Astuce Spain.

Se trata con radio y quimio, y a través de la neurocirugía se intenta eliminar la mayor cantidad posible de tejido afectado, pero la complejidad reside en su capacidad de expandirse por el cerebro. No se puede eliminar por completo. "Estamos a día de hoy con un tratamiento muy corto para la supervivencia", lamenta Manuel.

Precisamente, por ubicarse en este órgano y por sus conexiones, puede dificultar el habla, alterar la vista o limitar la capacidad de movimiento. En los últimos años, el mayor avance ha sido el desarrollo de inhibidores de IDH.

En este sentido, el doctor Juan Sepúlveda, coordinador de Neurooncología del Hospital Universitario 12 de Octubre, explica que "con estos fármacos, se consigue frenar al principio y luego, más lentamente, al cabo de muchos meses, o incluso años, se empieza a reducir poquito a poco".

Ahora, el foco está en la inmunoterapia, de modo que el sistema inmune del paciente pueda actuar contra el tumor hasta eliminarlo. "Si encontramos la causa que genera el glioblastoma, podremos hacer estrategias de prevención", subraya el doctor Joan Seoane, quien, junto al doctor Sepúlveda, liderará el proyecto de la AECC que busca conseguir que la vida de los pacientes con este cáncer cerebral no se limite únicamente a un 30% de posibilidades de superarlo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido