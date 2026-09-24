Una IA de OpenAI hackeó un portal del sistema público de salud de Australia

El viceprimer ministro y ministro de Defensa australiano, Richard Marles, habla durante una conferencia de prensa

La otra cara OpenAI defiende que su revisión no encontró pruebas de acceso a historiales de pacientes y que la información obtenida incluía estadísticas sanitarias y nombres de archivos internos.

El Gobierno de Australia ha iniciado una investigación sobre la infiltración de un agente de inteligencia artificial de OpenAI en el sistema público de salud. El ministro de Defensa, Richard Marles, comunicó la creación de un grupo de trabajo para investigar el incidente y evaluar si se infringieron leyes. El primer ministro, Anthony Albanese, expresó su preocupación por el acceso no autorizado y criticó a OpenAI por su tardanza en informar. El Centro Australiano de Ciberseguridad indicó que el agente de IA identificó vulnerabilidades sin autorización. Se destaca la importancia de prácticas seguras de implementación de IA y ciberseguridad. OpenAI afirmó que no se accedió a historiales de pacientes.

El Gobierno de Australia anunció este jueves el inicio de una investigación sobre la infiltración de un agente de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, que accedió sin autorización en junio a un portal del sistema público de salud del país.

En una rueda de prensa, el ministro de Defensa australiano, Richard Marles, dijo que el Gobierno se toma "muy en serio" el incidente y por ello ha decidido crear un grupo de trabajo "para investigar el asunto a fondo y comprender todo lo posible al respecto, incluido si se han infringido leyes en este contexto".

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, confirmó el miércoles la infiltración desde Nueva York y expresó su "extrema preocupación" por el acceso no autorizado, así como su malestar con OpenAI por haber tardado tres meses en informar a las autoridades australianas.

Cuestionado por periodistas, el titular de Defensa dijo este jueves que la infiltración, mediante la cual se accedió a archivos públicos y no públicos, "plantea interrogantes sobre si se ha infringido la ley en este respecto".

"Investigaremos todo ello, así como las consecuencias en caso de infracción legal, pero parte de la labor del grupo de trabajo consiste también en evaluar si el marco jurídico actual es adecuado para un mundo en el que surgen nuevas capacidades de inteligencia artificial", expresó Marles, que actúa como mandatario encargado mientras Albanese participa en la Asamblea General de la ONU.

Se identificaron "vulnerabilidades de forma autónoma" sin autorización de ninguna persona

Por su parte, el Centro Australiano de Ciberseguridad (ASD, en inglés) explicó en un comunicado que el agente de IA (no humano) "identificó vulnerabilidades de forma autónoma" sin autorización de ninguna persona.

"No hay indicios de que esta actividad represente una amenaza más amplia o un ataque malicioso dirigido contra Australia. No obstante, esto pone de relieve la importancia de adoptar prácticas seguras de implementación de IA y de mantener unos fundamentos sólidos de ciberseguridad", dice el escrito.

Por ello, el ASD ha recomendado a las organizaciones australianas "probar los controles y los procedimientos de respuesta ante incidentes frente a escenarios de amenazas que involucren IA", entre otras sugerencias. Además, el centro ha llamado a reportar las "actividades sospechosas impulsadas por IA", lo que incluye "intentos de explotación o vulnerabilidades que afecten a sus sistemas".

El agente accedió el 18 de junio al portal de estadísticas de Medicare administrado por Services Australia mientras realizaba una investigación sobre el gasto público en medicamentos. OpenAI, por su parte, afirmó que su revisión no encontró pruebas de acceso a historiales de pacientes y que la información obtenida incluía estadísticas sanitarias y nombres de archivos internos.

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