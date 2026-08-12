Así reaccionará el eclipse total de sol en la naturaleza: las flores se cierran y los insectos cambian su actividad

Los detalles Desde la ONG SEO/BirdLife explican que más allá de su belleza, el eclipse solar será una oportunidad para observar cómo la naturaleza responde a un fenómeno efímero que invita a descubrir cómo reacciona la vida ante una noche impostada al final de la tarde.

Este 12 de agosto la Península será escenario de uno de los acontecimientos astronómicos "más importantes y singulares" del siglo: un eclipse total de sol visible desde una parte importante del país. SEO/BirdLife ha explicado que durante un eclipse total de sol se observará cómo las aves se dirigen a sus dormideros, los insectos modifican su actividad y las flores se cierran antes de tiempo.

Hace más de un siglo que no se observa este fenómeno excepcional en España y atraerá a miles de personas ofreciendo una oportunidad única para disfrutar de un espectáculo natural de "enorme valor científico y educativo".

Más allá de su belleza, el eclipse solar será una oportunidad para observar cómo la naturaleza responde a un cambio de luz tan repentino, un fenómeno efímero que invita a mirar al cielo y a descubrir cómo reacciona la vida ante una noche impostada al final de la tarde.

Tras analizar el eclipse total del 2024 que tuvo lugar en Norteamérica, los científicos documentaron cómo las aves cambiaron el comportamiento, muchas especies dejaron de cantar y adoptaron comportamientos propios del anochecer, como reducir su actividad o prepararse para el descanso. No obstante, la intensidad de estas respuestas varió en función de la especie y el hábitat. Así pues, la toma de datos en el momento del eclipse es una oportunidad para comprender cómo responden las especies ante este fenómeno.

Tres cambios ambientales claves

En apenas unos minutos se producirán tres cambios ambientales que pueden desencadenar respuestas fisiológicas y comportamentales en los seres vivos: la reducción de la luz, el descenso de la temperatura y la alteración temporal de los ritmos circadianos.

Estas señales ambientales que habitualmente anuncian la llegada del atardecer pueden generar como respuesta de las aves, la interrupción de su actividad vocal durante la fase de oscuridad, y cuando la luz regresa, pueden interpretar que comienza un nuevo amanecer, retomando su característico coro, un comportamiento que está "estrechamente ligado a su reloj biológico".

También se han descrito casos en que aves nocturnas como búhos y lechuzas comenzaron a vocalizar durante la fase de oscuridad, un comportamiento habitual al anochecer. Además, el mes de agosto coincide con el inicio de la migración postnupcial de numerosas especies, por lo que se cree que el eclipse podría influir en aquellos individuos que se encuentren en pleno desplazamiento.

No obstante, hasta la fecha no existen estudios científicos que demuestren cambios en la dirección o duración de la migración atribuibles a un eclipse.

La organización invita a "levantar la mirada hacia el cielo, sin olvidar observar la vida" de alrededor, prestando atención al canto de las aves, al despertar de los insectos y a las transformaciones que experimenta la naturaleza durante esos minutos". También se pueden registrar qué aves se están viendo o escuchando antes, durante y después del eclipse en la aplicación eBird.

El trío de eclipses previstos para el 12 de agosto de 2026, el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028, convertirá a España "en un auténtico laboratorio viviente, ofreciendo una oportunidad única para estudiar cómo responde la biodiversidad a estos fenómenos astronómicos".

Para ello, un grupo de investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales y la Universidad de Sevilla, ha puesto en marcha 'Ecoeclipse', una iniciativa de ciencia ciudadana que busca analizar cómo afecta la caída de luz de los próximos eclipses solares al comportamiento acústico y a los paisajes sonoros de aves y murciélagos. Para colaborar, cualquier persona puede registrar el sonido de su entorno durante el fenómeno o días previos y posteriores a cada evento.

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