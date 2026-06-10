Cinco errores que pueden arruinarte el eclipse solar de agosto

Todavía quedan varios meses para el eclipse solar del 12 de agosto, pero lo bueno es que hay tiempo suficiente para prepararse. España vivió en marzo de 2025 un eclipse solar parcial, pero el de este verano es el primer eclipse total visible en la España peninsular en más de un siglo, por lo que la expectación es máxima. Tanto es así que los precios de los alquileres en los puntos de observación más 'jugosos' se han disparado y los hoteles de muchas zonas de España están cerca del 100% de ocupación.

Porque, además, al estar enmarcado en el mes por antonomasia de vacaciones de los españoles, muchos han optado por organizar sus viajes y hacer 'turismo de eclipse' con mucha antelación. Esto es un factor importante para poder disfrutar del eclipse, pero no el único. Y lo cierto es que no tener en cuenta esta anticipación es uno de los grandes errores que nos pueden arruinar el eclipse de sol del mes de agosto. Pero hay más.

No elegir bien el lugar desde el que ver el eclipse

Esperar al último momento para escoger el lugar desde el que quieres ver el eclipse es un enorme error. Por muchos factores: la alta ocupación y los precios de los alquileres ya los hemos mencionado, pero también es importante saber determinadas circunstancias del eclipse para poder elegir el mejor punto para observarlo.

Lo primero que tienes que pensar es dónde estarás o dónde quieres estar el 12 de agosto para ver el eclipse. Esto es particularmente relevante, porque la franja de totalidad del eclipse atraviesa una importante parte de España, pero no toda. Los mejores puntos para disfrutar de este fenómeno están en A Coruña (Galicia), Oviedo (Asturias), León (Castilla y León), Bilbao (Euskadi), Zaragoza (Aragón), Valencia (Comunidad Valenciana) y Palma de Mallorca (Baleares), pero también será visible en otras grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

¿Esto quiere decir que fuera de esta franja no se podrá ver el eclipse? Sí y no. Sí, no se verá el eclipse solar total en muchas otras zonas, pero sí se podrá observar un eclipse parcial en prácticamente toda España. ¿Y cómo se puede decidir en qué lugar hay que estar el día del eclipse? El Instituto Geofísico Nacional (IGN) tiene una herramienta de visualización de eclipses que te permite saber a qué hora empieza y cuándo acaba el eclipse, y si se verá de manera total o parcial, en cada municipio de España. Con tanto tiempo, puedes preparar tu plan de eclipse para el fenómeno astronómico del año.

Pero una vez elegido el destino, hay que saber desde dónde mirar y hacia dónde hacerlo. Uno de los grandes problemas para ver el eclipse puede ser lo que en realidad es un increíble valor nacional: la orografía. Mientras que acudir a puntos altos de la montaña suele ser una buena opción para la observación del cielo, si el eclipse tiene lugar en una zona baja dejan de ser una buena opción. Para el eclipse del 12 de agosto hay que tener en cuenta que lo mejor es elegir una zona que permita la vista despejada hacia el oeste-noroeste y un terreno que no tenga obstáculos en el horizonte, porque el eclipse tiene lugar hacia el final de la tarde, cuando el sol está más cerca del horizonte.

Infravalorar (o subestimar) el factor del tráfico

En muchos puntos de observación, los instituciones públicas ofrecerán transporte público para llegar a las mejores zonas para disfrutar del eclipse, pero en algunas zonas se prevén importantes congestiones de tráfico para poder acceder a estas áreas, especialmente en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, donde viven millones de personas y muchas optarán por ir a los mismos sitios. Esto puede ocurrir también en otras ciudades como Tarragona, Zaragoza o Valencia, mientras que en otras regiones, al sur de la franja de totalidad, puede que las carreteras estén más despejadas.

Es por eso que para evitar el tráfico, es mejor ser práctico que aesthetic: desde 'Space' recomiendan evitar playas, faros y castillos, lugares más 'instagrameables', y optar por zonas rurales, riberas de embalses o incluso apartaderos en las carreteras, es decir, áreas de terreno abierto, orientadas hacia el noroeste.

No tener en cuenta la hora del eclipse

En función de la fuente de información a la que acudamos podemos cometer el error de equivocarnos de hora. Dado que el Gobierno tiene un despliegue considerable para incentivar la observación del eclipse, lo mejor es prestar atención a la información de las instituciones nacionales, que ofrecerán todos los datos en horario peninsular español. Si optamos por recurrir a información de la NASA, tenemos que saber que utiliza el horario universal, por lo que correrás el riesgo de equivocarte con respecto a la hora local. Para que no haya dudas, te contamos que:

En España, el eclipse comienza a las 17:34h y termina a las 21:58h , por lo que durará cerca de cuatro horas

, por lo que durará cerca de cuatro horas El máximo del eclipse tendrá lugar a las 19:46h cerca de Islandia, con una duración máxima de totalidad de 2 minutos y 18 segundos

Obviamente... ¡olvidar las gafas homologadas!

Quizás este debería estar en primer lugar, porque es lo primero que tienes que hacer si quieres ver el eclipse: conseguir unas gafas homologadas para poder dirigir tus ojos hacia el Sol. No es suficiente con llevar unas gafas de sol, sino que hay que conseguir unas gafas adaptadas para la observación directa del astro rey, con unos filtros específicos que impiden que se dañe la vista. Si tienes unas porque las compraste para el eclipse del año pasado, revisa que no estén dobladas o rasgadas, porque cualquier defecto puede hacer que la luz ultravioleta atraviese y te dañe los ojos.

Durante el eclipse, lleva las gafas puestas en todo momento hasta que empiece a oscurecer, pero si te las quitas, no mires directamente al sol.

No revisar el tiempo (ni tener un plan B)

Todos sabemos que el eclipse solar total tendrá lugar el 12 de agosto por la tarde, pero a día de hoy nadie sabe qué tiempo hará. Y es que aunque la climatología en agosto suele ser favorable para poder observar un fenómeno como este, la meteorología puede arruinarte la experiencia. Un cielo nublado puede echar por tierra la observación del eclipse, bloqueando el sol, por lo que es importante revisar el tiempo que hará al menos 24 horas antes de que ocurra el eclipse.

¿Y qué pasa si te toca un día nublado? Que quizás puedas disfrutar del eclipse si tienes un plan B: busca opciones cerca, o asequibles desde el lugar en el que te encontrarás en agosto, al que puedas acudir en caso de que el tiempo en tu zona no sea favorable.

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