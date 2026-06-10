Los 7 mejores pueblos de Aragón para observar el eclipse solar del 12 de agosto

Aragón ha elegido, por ahora, un total de siete ubicaciones en su comunidad donde el eclipse solar total del 12 de agosto será visible con mejores condiciones, siempre que la meteorología acompañe.

Por primera vez en más de un siglo, la España peninsular podrá disfrutar de un eclipse total solar. Tal es la expectación, que los precios de los alquileres se han disparado y en muchas zonas del país, especialmente en las mejor ubicadas para observar la oscuridad que acompañará a este fenómeno astronómico, los hoteles están aproximándose al 100% de su capacidad. Pero todavía existen (por ahora) otros lugares en los que disfrutar del eclipse.

Desde el Gobierno de Aragón han recopilado varios puntos de observación que reúnen condiciones adecuadas de acceso, seguridad y capacidad para poder ver el eclipse de sol del 12 de agosto, en plenas vacaciones para muchos. En algunos de estos lugares todavía se pueden adquirir 'entradas' para poder acampar o pernoctar con el coche o la caravana y así cerrar un día completo de observación al aire libre.

Además, muchos de estos puntos cuentan con servicios como baños químicos o carpas, aunque siendo espacios al aire libre pueden no existir puntos de gestión de aguas grises o negras o zonas de sombra. Aun así, son espacios perfectos para poder aprovechar de un día de agosto en el que ocurrirá un acontecimiento histórico. Por ahora, Aragón ha marcado estos siete lugares de interés para el eclipse:

📍 Antiguo aeródromo de Calamocha

📍 MotorLand, en Alcañiz

📍 Estación de esquí Javalambre, en Camarena de la Sierra

📍 Polígono de Cariñena

📍 Polígono de Épila

📍 Ariza

📍 Monreal del Campo

Con motivo del eclipse, diferentes entidades científicas y culturales están preparando para el 12 de agosto actividades divulgativas previas al eclipse, como charlas y conferencias, espectáculos y talleres y propuestas educativas en centros culturales y planetarios. El objetivo: acercar la astronomía a la ciudadanía y facilitar una mejor comprensión del eclipse, porque aunque que tenga lugar un eclipse solar total como el de este verano ya no es científicamente tan relevante como lo era años atrás —los avances científicos han permitido estudiar el Sol y el resto del universo prácticamente en cualquier momento astronómico—, sí puede valer para animar a los más jóvenes a acercarse a una disciplina tan interesante como la astronomía.

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