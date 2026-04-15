Los mayores también 'scrollean': los jubilados no escapan a la adicción de las redes sociales

Los datos Según el INE, el 80% de los mayores de 65 años utilizan internet, al menos, una vez a la semana. Los más jóvenes rozan prácticamente el 100%.

La adicción a las redes sociales no discrimina por edad, afectando tanto a adolescentes como a jubilados. Personas mayores como Mari Carmen, Juan Antonio, Juan y Mayte pasan largos periodos en plataformas como TikTok y Facebook, a menudo sin darse cuenta del tiempo transcurrido. Según el INE, el 80% de los mayores de 65 años usan internet semanalmente, y los jóvenes casi al 100%. El psicólogo Marc Masip señala que el uso excesivo de redes puede aumentar la soledad y afectar el estado de ánimo. Sin embargo, algunos, como Julián, de 76 años, aún se resisten a esta tendencia digital.

Nadie escapa a la adicción de las redes sociales. No son solo los adolescentes. Los jubilados son también presa fácil del 'scroll' infinito, eso de desplazarse de una publicación a otra en el móvil sin parar.

Uno, otro y otro más. Son vídeos infinitos ajustados a las preferencias de cada usuario. "Miro TikTok, miro Facebook, no publico nada pero lo miro", ha reconocido a laSexta Mari Carmen, de 71 años. "Estar un ratito, descansar, volver otro ratito. Es por vicio", ha confirmado Juan Antonio.

Y como a Mari Carmen o a Juan Antonio, también le pasa a Juan, de 66 años: "Una vez que te lías a mirar o vas a alguna página, se te va una media hora sin querer". Y lo mismo con Mayte, de 68 años, quien ha reconocido: "Veo Facebook, no soy de Instagram".

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 80% de los mayores de 65 años utilizan internet, al menos, una vez a la semana. Los más jóvenes rozan prácticamente el 100%. "Encontramos que al llenar tanto tiempo con redes sociales, pues tienen más soledad, como pasa en otras etapas como en la adolescencia", ha explicado el psicólogo Marc Masip, CEO y fundador de Desconect@.

Corto, dinámico, divertido, hacer 'scroll' puede ser adictivo. "El tiempo que pasan de conexión puede ser una señal. Y sobre todo es un estado de ánimo más apagado, más tristón", ha apuntado Masip. Pero lo malo es cuando por usar el móvil se dejan de hacer otras tareas. "Y digo '¡ay! que me voy que tengo que hacer tal cosa'", ha reconocido Amparo, de 76 años.

Pero ojo, porque todavía hay quienes se resisten. "No he querido aprender ni a mandar un mensaje", ha afirmado Julián, de 76 años, uno de esos analógicos de antaño que no caen en la tentación.

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