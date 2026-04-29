Bruselas acusa a Meta de no cumplir la normativa europea por no impedir que menores de 13 años usen Instagram y Facebook

Imagen de archivo de un móvil con distintas aplicaciones de redes sociales, entre ellas Instagram y Facebook.

Los detalles Obliga a ambas redes a "reforzar sus medidas para prevenir, detectar y eliminar (las cuentas) a menores de 13 años". De no hacerlo, podría enfrentarse a una multa de hasta el 6% de su facturación anual.

La Comisión Europea ha acusado a Meta de incumplir la Ley de Servicios Digitales de la UE por no evitar que menores de 13 años accedan a Facebook e Instagram. Ha exigido a las redes sociales reforzar sus medidas para prevenir, detectar y eliminar cuentas de menores, bajo amenaza de una multa del 6% de su facturación anual. Bruselas critica la ineficacia de los controles de edad de Meta y su herramienta para denunciar menores, que es compleja y poco efectiva. La Comisión subraya que el análisis de riesgos de Meta es incompleto, y que entre el 10% y 12% de menores acceden a estas plataformas. En respuesta, la UE ha desarrollado una aplicación móvil para verificar la edad de los usuarios, aunque su uso no es obligatorio.

La Comisión Europea ha acusado a la tecnológica estadounidense Meta de incumplir la ley de servicios digitales (DSA) de la Unión Europea por no impedir que los menores de 13 años accedan a Facebook e Instagram.

Por eso, ha obligado a ambas redes sociales a "reforzar sus medidas para prevenir, detectar y eliminar (las cuentas) a menores de 13 años", según ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado, y de no hacerlo, podría enfrentarse a una multa de hasta el 6% de su facturación anual.

La Comisión ha señalado que pese a que los propios términos y condiciones de Meta establecen que los menores de 13 años no pueden abrirse una cuenta en sus redes sociales, las medidas que lleva a cabo la plataforma para evaluar la edad de sus usuarios "no parecen ser efectivas".

En concreto, Bruselas ha asegurado que los usuarios pueden mentir sobre su edad al abrirse una cuenta, diciendo que tienen al menos 13 años, sin que existan "controles efectivos para verificar la veracidad de la fecha de nacimiento".

El Ejecutivo comunitario ha afirmado también que la herramienta de Meta para advertir de la presencia de menores de 13 años en sus redes sociales "es difícil de usar y poco efectiva", ya que hay que clicar hasta siete veces para acceder al formulario de denuncia.

E incluso cuando se ha advertido a la compañía de que un menor de 13 años se ha abierto una cuenta, "a menudo no se realiza un seguimiento adecuado y el menor denunciado puede simplemente seguir utilizando el servicio sin ningún tipo de control", exponiéndole a "contenido inapropiado para su edad".

Bruselas ha indicado que el análisis que hace Meta sobre el riesgo que suponen sus redes sociales es "incompleto y arbitrario" y contradice "una gran cantidad de evidencias" en la UE que indican que entre el 10 y el 12% de los menores de 13 años acceden a Facebook e Instagram.

La conclusión de la Comisión llega en pleno debate sobre la necesidad de establecer una edad mínima en la UE para acceder a las redes sociales y cuando varios países ya han aprobado legislación al respecto: Francia, Italia, Dinamarca y Grecia las han prohibido a los menores de 15 años y España, a los de 16.

En este contexto, el Ejecutivo comunitario aseguró este mismo mes que la aplicación móvil que ha desarrollado para verificar la edad de los usuarios, garantizando completamente su privacidad, ya está "técnicamente preparada" para poderse usar.

La aplicación, no obstante, no es obligatoria, sino que es una herramienta que Bruselas pone a disposición de las plataformas para cumplir con la ley de servicios digitales, que les obliga a proteger de manera especial a los menores.

El Ejecutivo comunitario aspira a que los veintisiete países del bloque y las plataformas empleen esta aplicación para lograr un uso armonizado en toda la UE, aunque las tecnológicas podrán acabar utilizando sus propios sistemas de verificación de edad.

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