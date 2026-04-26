Más de 400 científicos trabajarán en el primer centro especializado en inmunología en España para tratar de combatir enfermedades dominantes

Por qué es importante ¿Qué le ocurre a nuestro cuerpo y por qué desarrolla enfermedades como el cáncer? Expertos van a tratar de dar respuesta a esta y otras preguntas en el Caixa Research Institute, que ha abierto sus puertas.

El primer centro en España especializado en inmunología ha abierto sus puertas, con más de 400 científicos investigando la respuesta del sistema inmunitario a enfermedades como el cáncer y las neurodegenerativas. Gabriel Rabinovich destaca que la inmunología es clave en disciplinas como cardiología y neurología. Una investigación busca desarrollar terapias basadas en la proteína Galectina-1 para combatir el cáncer y enfermedades autoinmunes. Gemma Moncunil resalta la importancia de entender por qué algunas vacunas generan inmunidad a largo plazo. La inauguración contó con el rey Felipe VI y otros dignatarios. El centro aspira a ser un referente internacional, trasladando descubrimientos del laboratorio a los pacientes para mejorar diagnósticos y terapias. Actualmente, cuatro equipos trabajan en el primer edificio, con planes de expansión a 40 equipos en el futuro.

El primer centro de toda España especializado únicamente en inmunología ha abierto sus puertas. Allí, más de 400 científicos van a seguir investigando la respuesta de nuestro sistema inmunitario a enfermedades que afectan a millones de personas, como el cáncer, las infecciones o las neurodegenerativas.

Gabriel Rabinovivh, investigador, señala al respecto que "en la cardiología, inclusive los nuevos tratamientos, están basados en inmunología" y "en la neurología ya no hay disciplina que no se haya beneficiado del estudio de la inmunología".

Una de las investigaciones en curso es desarrollar terapias basadas en la proteína Galectina-1 para bloquearla y combatir el cáncer o para frenar enfermedades autoinmunes. Además, también se investigará el envejecimiento, el impacto de la polución en nuestro cuerpo o el comportamiento de las vacunas que en los últimos 50 años han salvado 154 millones de vidas.

En este sentido, la investigadora Gemma Moncunil subraya que "hay vacunas que generan una inmunidad a largo plazo que puede durar muchísimos años o casi toda la vida y otras vacunas no" y no entienden el por qué. "Y si no sabemos el por qué, no podemos racionalmente diseñar vacunas que generen esta buena respuesta", añade.

La inauguración ha contado con la presencia del rey Felipe VI, la ministra de Sanidad, Mónica García, y el president de la Generalitat, Salvador Illa, quienes han recorrido los diferentes espacios. "Este centro se pone en marcha con la aspiración de convertirse en todo un referente a nivel internacional", ha destacado Isidre Fainé, presidente de la Fundación La Caixa, durante la inauguración.

El objetivo será trasladar sus descubrimientos del laboratorio a los pacientes y mejorar así los diagnósticos y las terapias. Josep Tabernero, oncólogo y presidente del Consejo Científico del Caixa Research Institute, ha destacado que ya están "desarrollando terapias más precisas, más eficaces y con menos efectos secundarios".

Los cuatro primeros equipos ya trabajan en el primer edificio, con la idea de llegar a ser 40 en los próximos años.

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