Las claves de Petya, un nuevo virus más dañino y sofisticado que Wannacry que ataca a todo el mundo

El virus Petya sigue aún descontrolado en ordenadores de todo el mundo, por lo que es importante responder a varias preguntas. En primer lugar, la duda es cómo afectó este ciberataque mundial a ordenadores de todo el mundo.

Los piratas se infiltraron en los sistemas Windows a través de un correo electrónico con un fichero adjunto. Al abrirlo se liberaba el virus Petya, que al instante volvía la pantalla azul con un mensaje junto a una calavera: "Si puedes leer este texto, tus archivos ya no están disponibles".

El virus en menos de una hora, acababa de infectar todo el ordenador y a todos los que estaba conectado. Carlos Tomás, experto en seguridad electrónica, explica que "se saltan la seguridad perimetral entrando a través de un correo electrónico, y desde dentro se expanden a toda la organización".

En España, el ciberataque todavía se nota por ejemplo en el puerto de Barcelona, donde la naviera Maersk funciona a medio gas, bomo ya le ocurrió a otras empresas en mayo con el virus Wannacry.

En este punto, la pregunta que hay que hacerse es cuál es la diferencia de estos dos virus. La respuesta es que mientras que Wannacry solo bloqueaba archivos, Petya bloquea todo el sistema operativo, es más virulento y mucho más rápido.

Y, ¿qué hay que hacer para protegernos ante estos virus?. Lo básico es actualizar el sistema operativo y el antivirus, copias de seguridad y no descargar ficheros extraños, es decir, que si no sabes quién te escribe, no abras los archivos para saber qué es.

Otro aspecto es por qué siempre se pide el rescate con bitcoins, y la respuesta es porque se trata de una moneda virtual que no deja rastro.