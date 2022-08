La vida interna de Júpiter es un gran misterio que, ahora, gracias a dos nuevas y sorprendentes imágenes captadas por el Telescopio Espacial James Webb, estamos más cerca de descubrir. Las instantáneas tomadas, que muestran sus tormentas gigantes y vientos extremos y permiten ver las auroras que se extienden a grandes altitudes sobre los polos norte y sur de Júpiter, han sido muy celebradas por la agencia espacial estadounidense (NASA) por la calidad de los detalles, que según la profesora emérita de la Universidad de California y codirectora de las observaciones, Imke de Pater, no se esperaba que fueran "tan buenos”.

“Es notable que podamos ver detalles sobre Júpiter, además de sus anillos, pequeños satélites e incluso galaxias en una sola imagen”, afirma. Las fotografías difundidas proceden de la cámara de infrarrojo cercano (NIRcam), que cuenta con tres filtros infrarrojos especializados para mostrar detalles del planeta. Al ser invisible para el ojo humano, ha tenido que ser mapeada al espectro visible. Generalmente, las longitudes de onda más largas aparecen más rojas y las longitudes de onda más cortas se muestran más azules.

Giant news from a giant planet!@NASAWebb captured a new view of Jupiter in infrared light, uncovering clues to the planet’s inner life. Two moons, rings, and distant galaxies are visible. Get the details: https://t.co/6WKbAQY78z pic.twitter.com/9uaACCPGyU