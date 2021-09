Todo listo para el despegue. Comienza la cuenta atrás. En unas horas podremos ver el lanzamiento de la nave Dragón de SpaceX con la primera tripulación completamente civil de la historia.

El miércoles 15 de septiembre a las 20:02 horas en Florida (EE. UU.), 24 horas más tarde de lo previsto inicialmente, despegará la nave espacial Dragón de SpaceX. Desde España se podrá ver en directo el lanzamiento a las 02:02 horas de la madrugada del jueves 16 de septiembre, debido a la diferencia horaria.

Esta nave, de la empresa aeroespacial de Elon Musk, estará orbitando durante 3 días y se calcula que dará 22 vueltas a la Tierra, según la información de la web de la misión Inspiration4. Además, el objetivo es que ascienda 575 kilómetros en la órbita terrestre. Una proeza histórica, puesto que no viaja ningún astronauta profesional a bordo. Como si de una película de ciencia ficción se tratara, todas las maniobras de control se realizan desde la Tierra, concretamente desde el Centro Espacial John F. Kennedy en Florida.

En la web de laSexta.com se podrá seguir en directo el despegue y toda la actualidad de la nave Dragón de SpaceX. Además, como suele ser usual en este tipo de eventos, la compañía aeronáutica retransmitirá el despegue en tiempo real en su canal de YouTube. Asimismo, informarán de los detalles desde las redes sociales de SpaceX y desde los perfiles de la misión Inspiration4.

La jornada del lunes 13 de septiembre, la empresa informó que los ensayos previos se habían realizado con éxito y que la tripulación, Jared Isaacman, Hayley Arcebeaux, Chirs Sembroski y Siam Proctor, estaba preparada para la misión.

