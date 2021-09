SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, se dispone a hacer un nuevo lanzamiento, pero esta vez sin ningún astronauta profesional a bordo. El control de la nave espacial Dragón se hará en remoto desde las instalaciones de la compañía en el Centro Espacial John F. Kennedy en Florida.

El lanzamiento espacial se llevará a cabo el miércoles 15 de septiembre a las 20:02 horas en Florida (EE.UU.); con la diferencia horaria en Madrid será a las 02:02 horas del jueves 16 de septiembre. La retransmisión estará disponible en directo en el canal de YouTube de SpaceX.

La expedición durará tres días, según la información de la web de la misión Inspiration4, en los que se prevé que la nave Dragón ascienda 575 kilómetros en la órbita terrestre y consiga dar unas 22 vueltas a la Tierra. Para tener una base de referencia con la que comparar esta proeza, se puede tener en cuenta que las anteriores expediciones espaciales turísticas, la de Virgin Galactic y Blue Origin, apenas duraron unos minutos y rondaron los 100 kilómetros de altura.

Los nuevos turistas espaciales que viajarán en esta ocasión en la nave Dragón de SpaceX son: Jared Isaacman, Hayley Arcebeaux, Chirs Sembroski y Siam Proctor. En unos días sus nombres se unirán a los de otros turistas espaciales como Richard Branson, Jeff y Mark Bezos, Wally Funk y Oliver Daemen.

Isaacman es el fundador y CEO de Shift4 Payments, una empresa de procesamiento de pagos. Asimismo, según la información de Inspiration4, es piloto: está capacitado para conducir aviones comerciales y militares.

Isaacman, además de ser el comandante de la expedición, es el benefactor. El CEO de Shift4 Payments adquirió su plaza y las otras tres que distribuyó de la siguiente manera: una para un miembro del Hospital Pediátrico St. Jude, otra para sortear a un participante de labor benéfica de la misión con dicho hospital y una última para otorgar como premio en un concurso de su compañía Shift4 Payments.

Hayley Arceneaux tiene 29 años y es asistente médico en el Hospital pediátrico de St. Jude. En este mismo hospital le salvaron la vida cuando tenía 10 años. Ahora, esta superviviente de cáncer de hueso será la primera persona en viajar al espacio con una prótesis.

Sembroski es ingeniero en Lockheed, multinacional estadounidense de la industria aeroespacial, y militar. Sembroski consiguió su pasaje en la campaña de recaudación de fondos para el Hospital St. Jude. Según la información de la revista The Verge, el billete lo ganó un amigo que no puede ir y se lo cedió.

El último pasaje lo ganó Sian Proctor en el concurso organizado por Shift4 Payments. Los participantes tenían que crear una página web usando el software de Shift4 Payments y producir un breve vídeo en el que explicaran por qué querían ir al espacio. Proctor tiene 51 años y es geocientífica. Además, tiene experiencia en misiones de esta índole, puesto que, según la información de Inspiration4, es astronauta analógica. De esta forma, hasta la fecha, ha completado cuatro misiones analógicas, que son en las que una o varias personas realizan actividades en condiciones espaciales simuladas.

Hello everyone, thank you for supporting my #SpaceArt & #Poetry journey. I hope you’ll check out my @Shift4Shop: https://t.co/pUOcwAwmE1 & help share my #inspiration4contest message & #poem. Let’s unleash our #Space2inspire & create a J.E.D.I. future for all of humanity. ❤️🌍👩🏾‍🚀🚀 pic.twitter.com/JzRf6ayGcL