Guatemala da por finalizada la erupción del volcán de Fuego tras 50 horas de actividad

La erupción ha sometido al cráter del volcán a "procesos de erosión drásticos" que han cambiado su morfología. El INSIVUMEH ha advertido de que la ceniza en suspensión puede mantenerse durante varios días.

Las autoridades de Guatemala han anunciado que la erupción del volcán de Fuego "ha finalizado" tras 50 horas en las que ha producido "un amplio conjunto de productos volcánicos", destacadamente "corrientes de densidad piroclástica" y la "dispersión y caída de ceniza". "Tras acumular 50 horas desde su inicio, el 3 de agosto a las 8:30h (hora local), la erupción ha finalizado", ha anunciado el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) acerca de una erupción que ha sometido al cráter del volcán a "procesos de erosión drásticos" que "han cambiado su morfología".

Durante ese medio centenar de horas, la actividad volcánica ha producido "un amplio conjunto de productos volcánicos", ha informado el Instituto, que ha destacado que, "entre estos, los que mayor impacto han generado son las corrientes de densidad piroclástica, la dispersión y caída de ceniza", cuya mayor afectación recaerá "en el flanco oeste y suroeste" del volcán. Con todo, el INSIVUMEH también ha indicado que "la ceniza fina depositada en las superficies de techos de viviendas, patios, zonas agrícolas y áreas sociales abiertas, puede ser removilizada nuevamente por el viento y provocar que esta se disperse y mantenga suspendida en niveles bajos por varias horas o días".

De todos modos, la principal amenaza de la que ha advertido el organismo es la formación de lahares, en los que "el material volcánico se mezcla con agua de lluvia y desciende en forma de flujos por las diferentes barrancas del volcán". En este sentido y "considerando el material recientemente depositado en las barrancas Ceniza (flanco suroeste) y Seca (flanco oeste), que el INSIVUMEH ha destacado como las "más afectadas y con mayor cantidad de material eruptivo acumulado", la nota difundida por el Instituto advierte de que "los flujos en éstas podrían ser de características fuertes, afectando pasos vehiculares y peatonales de las comunidades aledañas a dichas barrancas".

En días anteriores, la entidad ya había urgido a que las comunidades cercanas al volcán activasen los planes de respuesta ante erupciones, destacando especialmente aquellos municipios ubicados en las cercanías de Seca y Ceniza. De hecho, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) guatemalteca informó de la declaración de alerta naranja, la segunda más alta, así como del desalojo de las primeras comunidades próximas al cráter, instando a la población a extremar las precauciones y a prepararse para la autoevacuación.

En los últimos años, Guatemala ha tenido que hacer frente a situaciones similares. El país se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una gran franja de 40.000 kilómetros que rodea dicho océano, que concentra el 75% de la actividad volcánica y el 90% de los terremotos. El año pasado, la ceniza y los gases del volcán provocaron que unas 500 personas tuvieran que ser evacuadas y en 2023 fueron 1.200 las que tuvieron que dejar sus hogares después de que entrara en erupción. En 2018, murieron 215 personas y un número similar desapareció.

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