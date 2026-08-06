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Eclipse solar en España🌔

Cuenta atrás para el fenómeno astronómico del año

Observación del eclipse

Los 59 municipios de A Coruña donde ver el eclipse solar total, dónde no verlo y a qué hora empieza

Galicia será el primer lugar de España donde el eclipse solar del 12 de agosto se hará visible de manera total: en 59 de los 93 municipios se podrá observar esta totalidad.

Imagen promocional de '3CLIPSE', documental inmersivo sobre el trío de eclipses proyectado en la Casa de las Ciencias de A Coruña. Imagen promocional de '3CLIPSE', documental inmersivo sobre el trío de eclipses proyectado en la Casa de las Ciencias de A Coruña.Ayto. de A Coruña

El primer lugar donde será visible el eclipse solar total del 12 de agosto será Galicia. De hecho, se espera que los hoteles, albergues, campings y todo tipo de alojamientos en A Coruña estén completos durante estos días, ya estaba todo prácticamente reservado en la provincia a ocho meses del eclipse, más aún cuando faltan pocos días para el fenómeno astronómico más esperado del año... y del siglo.

Igual que en el resto de regiones donde la totalidad será visible, A Coruña también tiene su lista de puntos de observación oficiales, así como una lista de lugares prohibidos, donde no se podrá acudir para observar el eclipse solar del segundo miércoles de agosto.

Dónde se verá el eclipse solar total en A Coruña

Hay que ser consciente de que no en todos los municipios se verá el eclipse de manera total: de los 93 municipios coruñeses, en 54 será visible totalmente mientras que en el resto se verá de manera parcial. Los puntos donde se verá de manera total son:

  • Mañón → 1 minuto y 47 segundos
  • Cariño → 1 minuto y 44 segundos
  • Ortigueira → 1 minuto y 43 segundos
  • Cerdido →1 minuto y 40 segundos
  • Cedeira → 1 minuto y 39 segundos
  • As Pontes de García Rodríguez → 1 minuto y 37 segundos
  • As Somozas → 1 minuto y 37 segundos
  • Moeche → 1 minuto y 37 segundos
  • San Sadurniño → 1 minuto y 35 segundos
  • Valdoviño → 1 minuto y 35 segundos
  • A Capela → 1 minuto y 31 segundos
  • Narón → 1 minuto y 31 segundos
  • Neda → 1 minuto y 31 segundos
  • Fene → 1 minuto y 30 segundos
  • Ferrol → 1 minuto y 28 segundos
  • Cabanas→ 1 minuto y 27 segundos
  • Monfero →1 minuto y 26 segundos
  • Mugardos →1 minuto y 26 segundos
  • Pontedeume →1 minuto y 26 segundos
  • Ares →1 minuto y 25 segundos
  • Vilarmaior →1 minuto y 25 segundos
  • Irixoa →1 minuto y 23 segundos
  • Miño →1 minuto y 22 segundos
  • Aranga →1 minuto y 21 segundos
  • Sada →1 minuto y 21 segundos
  • Bergondo→ 1 minuto y 19 segundos
  • Paderne →1 minuto y 19 segundos
  • Coirós →1 minuto y 18 segundos
  • Betanzos →1 minuto y 17 segundos
  • Oleiros →1 minuto y 17 segundos
  • A Coruña →1 minuto y 16 segundos
  • Curtis →1 minuto y 15 segundos
  • Oza-Cesuras →1 minuto y 14 segundos
  • Cambre →1 minuto y 12 segundos
  • Culleredo →1 minuto y 11 segundos
  • Abegondo →1 minuto y 10 segundos
  • Sobrado →1 minuto y 9 segundos
  • Carral →1 minuto y 7 segundos
  • Arteixo →1 minuto y 6 segundos
  • Vilasantar →1 minuto y 6 segundos
  • Toques →1 minuto y 4 segundos
  • Boimorto →1 minuto
  • Mesía →1 minuto
  • Cerceda →57 segundos
  • Melide→ 56 segundos
  • Frades →51 segundos
  • A Laracha →51 segundos
  • Malpica de Bergantiños → 48 segundos
  • Ordes → 48 segundos
  • Arzúa →47 segundos
  • Santiso →46 seguntos
  • Carballo →44 segundos
  • Tordoia →37 segundos
  • Coristanco →34 segundos
  • Trazo →28 segundos
  • Oroso → 23 segundos
  • Ponteceso → 23 segundos
  • O Pino → 17 segundos
  • Touro →16 segundos

A qué hora empieza el eclipse solar en A Coruña

En A Coruña el eclipse comenzará a las 19:31 horas, tendrá su máximo a las 20:28 y finalizará a las 21:22, unos minutos antes de la puesta de sol, siendo la duración de la totalidad de 76 segundos, con el Sol a una altura de 12 grados.

En el resto de municipios se podrá ver de manera parcial.

Lugares donde está prohibido ver el eclipse solar

En total son 29 puntos los que la Xunta ha excluido de la observación del eclipse en Galicia, incluidos en el dispositivo de seguridad. En la provincia coruñesa, concretamente, son ocho zonas prohibidas, donde no se podrá observar este fenómeno:

  • Islas de San Pedro
  • Pedrido (Bergondo)
  • Monte Pindo
  • Mirador de Cabana
  • A Berberecheira
  • Playa de Carnota
  • Furnas de Oleiros
  • Torre de Hércules (A Coruña)

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