Si alguna vez te has preguntado qué tipo de dueño eres para tu gato, estás de enhorabuena. Un estudio británico publicado en la revista 'Frontiers in Ecology and the Environment' ha establecido una clasificación basándose en la actitud de los propietarios de estas mascotas hacia su faceta depredadora y su actitud deambuladora. En él se tiene en cuenta el conocimiento de los amos sobre el impacto que sus animales tienen en la vida salvaje.

El trabajo, firmado por la doctora Sarah Crowley, del Instituto de Medio Ambiente y Sostenibilidad en Cornwall (Universidad de Exeter) ha concluído que existen cinco categorías de dueños, desde los más permisivos con la naturaleza cazadora de los animales a los más preocupados por la actividad de los felinos.

Los investigadores han creado un quiz, solo disponible en inglés, para descubrir qué clase de dueño eres respondiendo a una serie de preguntas. Las cinco categorías serían: 'protectores preocupados', 'defensores de la libertad', 'guardianes tolerantes', 'cuidadores concienciados' y 'propietarios laissez-faire'. ¿Qué tipo de dueño eres tú?

Protectores preocupados

En esta clasificación figuran aquellos dueños que centran su atención en la seguridad de los gatos. La mayor preocupación de este grupo es que los paseos fuera del hogar de los felinos acaben con el animal perdido, robado o muerto. Por ello, piensan que mantenerlos dentro de casa los mantiene a salvo. Además, no muestran "sentimientos fuertes" por los instintos depredadores de sus y no mantendrían a las mascotas dentro de casa solo para evitarlas.

Defensores de la libertad

El grupo más permisivo con los gatos defiende que estos deberían poder vagar libremente como cualquier animal salvaje, por lo que se oponen a cualquier restricción impuesta a las mascotas para acceder al exterior.

Además, consideran que la actitud cazadora es "señal de un comportamiento normal", y ayuda a los humanos a controlar las poblaciones de roedores.

Guardianes tolerantes

En esta categoría aparecen dueños que creen que los beneficios que genera dejar a los gatos pasear libremente superan con creces el peligro de que puedan resultar heridos durante sus excursiones.

Estas personas se consideran amantes de la naturaleza, por lo que la caza es "la parte menos atractiva de cuidar un gato". Sin embargo, no se oponen a ella y, de todas formas, no saben cómo reducir este comportamiento de manera efectiva.

Cuidadores concienciados

En este grupo aparecen los cuidadores más preocupados por otros animales. La caza les molesta y les preocupan particularmente los pájaros como objetivo favorito de los gatos domésticos.

Las personas que integran esta categoría consideran que los gatos deben tener acceso al exterior, pero no se oponen a mantener encerradas a sus mascotas para evitar que practiquen la depredación. Además, afirman que los dueños tienen "la responsabilidad de manejar la actitud cazadora" de los animales a su cargo.

Propietarios "laissez-faire"

Los dueños que están a favor del "dejar hacer" creen que es natural que los gatos quieran salir al exterior, y que "caigan en las trampas" que puedan encontrar fuera de sus hogares también les parece natural.

Estos propietarios manifiestan no haberse planteado los efectos que puedan tener los gatos domésticos en la vida salvaje, y no verían con malos ojos recortar las libertades de sus mascotas si estas se dedicaran "a matar todo el tiempo".

El objetivo del estudio: evitar la muerte de otros animales

Pero saber qué tipo de dueño eres va más allá de ser una simple anécdota. El estudio pretende determinar qué personas estarían dispuestas a tomar medidas para evitar que el número de animales muertos por sus mascotas crezca de manera peligrosa. La doctora Crowley cree que la mayoría de los propietarios no estarían dispuestos a aceptar políticas ni normativas para obligar a mantener encerrados a sus gatos.

Sin embargo, solo un grupo de estos propietarios considera que la caza es algo positivo para el gato. "Esto sugiere que el resto podría estar interesado en reducirla de alguna manera", opina la investigadora.

Por ello, las medidas a tomar deben ser "compatibles con las diversas circunstancias de los propietarios", sin perder de vista la educación y la salud mental del animal, en opinión de la doctora Crowley. Una de las que se barajan es la normalización del uso de collares denominados 'BirdsBeSafe', que presentan colores para que llamen la atención sobre sus presas.

10 millones de gatos en Reino Unido

El estudio asegura que los felinos en Reino Unido pueden suponer un peligro para otros animales salvajes. La población de gatos ronda los 10 millones en el país británico, por lo que diversas asociaciones de vida salvaje llevan tiempo preocupadas por el aumento de animales capturados por felinos.

Una de ellas es SongBird Survival, que ha financiado la investigación. Su presidente, Tom Streeter, considera que el estudio muestra los diversos planteamientos de los dueños de gatos respecto al comportamiento depredador de los gatos.

Para el representante de SongBird Survival, el trabajo revela la "necesidad urgente" de que conservacionistas y propietarios trabajen juntos para encontrar "soluciones personalizadas, baratas, fáciles de implementar" y que "afecten positivamente a las poblaciones de aves y vida silvestre" en todo el Reino Unido.