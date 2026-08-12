Así se ha visto el eclipse solar total desde el vuelo de Iberia a 10.000 metros de altitud

Los detalles Ha sido la primera vez que se ha emitido en vivo un eclipse total desde las alturas. El vuelo ha llevado a bordo a científicos, encargados de analizar la morfología de la luna para futuras investigaciones.

Este miércoles, España ha sido testigo de un eclipse solar total histórico, un fenómeno que no se experimentaba en la península desde hace un siglo. Miles de personas han disfrutado del evento, pero algunos privilegiados lo han presenciado desde un avión Airbus de Iberia a 10.000 metros de altitud, realizando la primera retransmisión en vivo del eclipse desde el cielo. Myriam Pedrero, coordinadora de la emisión, ha destacado la complejidad técnica del proyecto. La ruta del avión, que sobrevoló Palencia, permitió una vista excepcional del eclipse, vislumbrado durante algo más de dos minutos. A bordo, científicos analizaron la morfología del satélite y recopilaron datos para futuras investigaciones.

Este miércoles se ha podido vivir en gran parte de España un eclipse solar total histórico, que no se experimentaba en la península desde hace un siglo. Miles de personas han disfrutado de este fenómeno único, pero solo unos pocos privilegiados han podido hacerlo de una manera muy especial: desde el cielo.

Un avión Airbus de Iberia se ha elevado a 10.000 metros de altitud y ha realizado la primera retransmisión en vivo del eclipse desde las alturas.

"Es un proyecto técnicamente complicado. Tenemos una cámara en movimiento, un astro al que hay que fotografiar, cambios de luz... un montón de elementos que son complejos", ha explicado Myriam Pedrero, coordinadora de la emisión.

Para conseguir una vista excepcional, se ha diseñado una ruta concreta que ha sobrevolado Palencia y que ha seguido el evento astronómico.

"Nosotros muy nerviosos, y aquí el amigo que lleva el telescopio, ¡imagínate!", ha comentado a laSexta uno de los pilotos encargados de este vuelo tan especial.

Desde el cielo, por encima de la polución, la calima y las nubes, el eclipse se ha visto con una nitidez insuperable. Aunque se esperaba poder presenciar el eclipse total hasta ocho minutos, finalmente se ha conseguido vislumbar durante algo más de dos. Igualmente, ha sido la mayor duración de toda la Península Ibérica.

A bordo del avión, además de periodistas, han ido científicos que se han encargado de analizar la morfología del satélite y recopilar datos para futuras investigaciones.

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