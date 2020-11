La carrera internacional por desarrollar una vacuna que proteja de la COVID-19 continúa su curso, aunque todavía no hay una fecha fija sobre cuándo podremos vacunarnos en España. La vacuna de Pfizer y la rusa Sputnik V han anunciado en los últimos días alentadores datos de eficacia sobre sus respectivos fármacos. Sin embargo, persiste la duda: ¿cuándo estará disponible -y autorizada- una vacuna contra el coronavirus?

La más cercana, de momento, es la que desarrollan la estadounidense Pzifer y el laboratorio alemán BioNTech: las empresas han anunciado que dispondrán de 50 millones de dosis antes de final de año. Además de la de Pfizer y BioNTech, algunas de las vacunas experimentales que se encuentran en fases más adelantadas son la de Oxford, la de Johnson & Johnson, las chinas Sinovac -cuyos ensayos se han suspendido en Brasil- y Sinopharm o la de la compañía estadounidense Moderna.

En este listado puedes comprobar en qué fase está cada una de estas candidatas, qué laboratorio la está desarrollando y en qué país. Si quieres consultar una vacuna, país o farmacéutica concreta, solo tienes que introducir su nombre en el buscador. Así está la carrera internacional por la vacuna contra la COVID-19.

Las cincuenta vacunas incluidas en este listado se encuentran en la fase 1 o siguientes, pero existen, según detalla la Organización Mundial de la Salud, al menos otro centenar de vacunas en fase preclínica.

¿Qué significa cada fase de la investigación?

Como indica el Ministerio de Sanidad, estas son las fases de desarrollo de una vacuna:

Fase I. Para saber si la vacuna es segura, se administra a un pequeño grupo de voluntarios sanos que suele oscilar entre 10 y 50 personas, aproximadamente.

Fase II. El número de personas crece considerablemente en esta fase y la vacuna pasa a administrarse a entre 100 y 300 voluntarios. Saber qué efectos secundarios son los más frecuentes a corto plazo y analizar la respuesta inmune que genera son los objetivos de los investigadores en esta fase, en la que también se establece la dosis y la pauta de la vacuna.

Fase III. Miles de voluntarios reciben la vacuna para comprobar su efectividad observando cómo evoluciona la respuesta inmune de las personas vacunadas respecto a las no vacunadas. Se continúa haciendo un seguimiento exhaustivo de los síntomas con el objetivo de detectar cualquier efecto adverso.

Fase IV. La vacuna se continúa evaluando una vez autorizada y comercializada, esta vez con una muestra mucho mayor de personas. En esta fase se suelen ver efectos adversos menos frecuentes que no se han visto con anterioridas. Todavía no hay ninguna vacuna en esta fase de comercialización a escala mundial, aunque China y Rusia sí han autorizado de forma limitada algunas de sus vacunas, a pesar de los riesgos de no haber concluido su fase 3.

¿Qué vacunas ha comprado España?

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, confía en que la campaña de vacunación contra el coronavirus pueda comenzar antes del mes de mayo. Por el momento, nuestro país, como parte de la estrategia de compra de vacunas de la Unión Europea, ya ha suscrito contratos con varios laboratorios.

Uno de ellos es AstraZeneca, que desarrolla su vacuna junto a la Universidad de Oxford. El Consejo de Ministros autorizó el pasado mes de octubre la compra de más de 31 millones de dosis. Además, Sanidad calcula que España recibirá 20 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, cuya compra ha autorizado la Comisión Europea este mismo miércoles.

La Unión Europea ha firmado ya contratos con cuatro laboratorios

Bruselas también ha firmado un contrato con Sanofi-GSK para asegurarse el acceso a 300 millones de dosis de su vacuna. El 21 de octubre, firmó otro contrato con Janssen (Johnson & Johnson) para que los Estados miembros puedan adquirir vacunas para 200 personas, con la posibilidad de ampliarlas a otras 200 millones.

De acuerdo con la Comisión, también han concluido con éxito las "conversaciones exploratorias" para adquirir la vacuna de CureVac y la de Moderna.