¿A qué hora es el eclipse solar de marzo (2025) y qué gafas se recomienda usar para verlo?

El espectáculo (en el cielo) debe continuar. Después del eclipse lunar, el mes de marzo termina con otro eclipse, en esta ocasión parcial y no total, y de Sol, no de luna. Los eclipses solares son un fenómeno astronómico relativamente frecuente que tiene lugar cuando la Luna oculta parcial o totalmente nuestro astro rey, visto desde la Tierra. Desde nuestro punto de vista, como observadores desde la Tierra, puede darse de manera total —cuando la Luna cubre totalmente el sol—; parcial —cuando sólo cubre una parte— o anular —cuando los centros de Luna y Sol están alineados pero el disco de la Luna no llega a tapar por completo el disco del Sol.

Así, el eclipse solar de marzo de 2025 será un eclipse parcial —en ningún momento quedará el Sol oculto tras la Luna—. Lo primero y más importante es saber cuándo va a tener lugar: el eclipse de Sol comienza a las 10:48h de la mañana del sábado 29 de marzo, y será visible, en sus diferentes fases, hasta las 12:33h. Eso sí, hay un momento en el que se alcanza el máximo: entre las 11:30h y las 11:45h es el momento en el que la Luna cubrirá más el Sol, en función del lugar de España elegido para contemplarlo.

Evolución y previsión por horas del eclipse solar del 29 de marzo de 2025

La ciencia detrás de un eclipse de Sol

Los eclipses solares son relativamente frecuentes, pero no es algo que se pueda ver todos los días. Para que tenga lugar un eclipse solar se tienen que alinear Tierra, Sol y Luna, algo que ocurre "muy pocas veces" al año. La Luna tarda en torno a un mes en dar la vuelta alrededor de la Tierra, por lo que si ambos planos coincidieran, habría 12 eclipses de Sol y 12 eclipses de Luna cada año. No obstante, en la realidad, cada año hay entre cuatro y siete eclipses, en total, entre los solares y los lunares. En algunos casos, son parciales —el del último fin de semana de marzo de 2025, por ejemplo—, e incluso algún lunar es penumbral, y no todos son visibles desde cualquier punto de la Tierra.

Cuando la Luna se encuentra cerca del Sol en el cielo la fase es de luna nueva y existe posibilidad de eclipse solar; cuando se encuentra en la dirección opuesta, la fase es de luna llena, y existe la posibilidad de eclipse de Luna. Para disfrutar de otro eclipse solar desde España habrá que esperar al 12 de agosto de 2026, aunque en esta ocasión será total, igual que el del 2 de agosto de 2027. El de 2026 será el primer eclipse total de Sol visible en la península ibérica en más de un siglo. El próximo eclipse anular de Sol será el 26 de enero de 2028.

Qué gafas se deben usar para ver el eclipse de Sol

Desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN) recuerdan que el Sol nunca debe observarse directamente, tampoco durante un eclipse. Ni siquiera con gafas de sol y tampoco a través de cámaras o telescopios que no estén preparados para ello. Para poder mirar directamente al sol sin dañarse los ojos es necesario utilizar unas gafas específicas, homologadas, con unos filtros específicos que los protegen de los posibles daños.

Para poder disfrutar sin riesgos del eclipse solar, hay que utilizar unas 'gafas de eclipse', homologadas por la Comunidad Europea para observación solar —con un índice de opacidad 5 o mayor—, que han de estar colocadas en todo momento mientras se observe el cielo. Pueden colocarse por encima de las gafas graduadas de uso habitual. Desde el IGN, además, recomiendan no caminar mientras se esté usando estas gafas.

El precio de estas 'gafas de eclipse' varía, pero suelen costar menos de 10 euros. En los puntos de venta del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) o su tienda virtual cuestan 6,99 euros, pero también se pueden encontrar por algo menos en algunas farmacias y en ópticas.