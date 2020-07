En España somos personas cotillas por naturaleza, así lo demostró un estudio que realizó Pescanova en 2017. Esta vena chismosa puede despertar a veces nuestra faceta espía, que nos lleva a cotillear las conversaciones de WhatsApp de las personas que nos rodean. Para intentar que esto no te afecte, debes tomar precauciones. Por ejemplo, revisar en qué ordenadores has dejado abierta la sesión de WhatsApp Web.

Para ello solo debes seguir tres sencillos pasos. El primero es meterse en la aplicación de WhatsApp en el móvil y apretar sobre la pestaña de configuración. En este apartado encontrarás la opción de 'WhatsApp web/Escritorio', donde se muestra el horario, lugar y dispositivo desde el que ha iniciado sesión con tu perfil.

Si alguno de ellos no te cuadra (porque crees que no has sido tú), lo mejor que puedes hacer es clicar sobre la opción 'Cerrar todas las sesiones'. Te aparecerá la siguiente pregunta: ¿Cerrar sesión en todos los dispositivos? Para asegurarte de que no sigan viendo tus conversaciones, debes apretar sobre la opción 'Cerrar sesión'.

Otra forma que tienen los chismosos de acceder a las conversaciones de terceros es a través de las copias de seguridad en la nube, como, por ejemplo, Drive. En este tipo de casos, es muy probable que te aparezca algún mensaje con un código de verificación sin que lo hayas pedido, entonces debes ignorarlo. Sin ese código no podrán acceder a tus copias.

El truco que utilizan los cotillas más expertos: aplicaciones espías

Además de estas dos posibilidades (ambas fáciles de evitar), hoy en día existen algunas aplicaciones con las que también pueden acceder a tus conversaciones. El uso de estas herramientas es un hecho totalmente denunciable y para comprobar si eres víctima de ello debes seguir las siguientes recomendaciones.

Lo primero que debes hacer es comprobar qué aplicaciones tienes descargadas en tu móvil. Es posible que el espía haya descargado una nueva herramienta en tu teléfono móvil para poder cotillear tus chats. Si durante la revisión encuentras alguna aplicación sospechosa, basta con buscar información sobre ella en Internet y asegurarte de que no es una aplicación necesaria para el funcionamiento operativo. Si no está relacionado con esto último, debes desinstalarla cuanto antes.

La segunda forma de asegurarte es a través de un informe de Whatsapp. Accediendo a 'Ajustes', 'Cuenta' y 'Solicitar Info de mi cuenta', la aplicación remitirá un documento en el que aparecerá si se está haciendo uso de algún software externo para espiar la cuenta.

Otra opción efectiva y algo drástica es resetear el móvil de fábrica. Pero antes debes guardar todas las fotos y vídeos para evitar que no desaparezcan tus recuerdos con un sólo click.

Otras formas de espiar

A pesar del empeño que pone la empresa de mensajería en la protección de nuestros datos personales en cada actualización. Existen muchas maneras de ser víctimas del espionaje, algunas de ellas tienen un carácter más tradicional.

Un ejemplo de ello son las miradas indiscretas a las pantallas de bloqueo que tienen habilitadas la opción de mostrar mensajes. Si es tu caso, es probable que tus familiares hayan descubierto tu relación o que en realidad el viaje de estudios no es precisamente con tus compañeras de universidad.

Para deshabilitar esta opción en Android, accede a 'Apps y Notificaciones', 'Notificaciones', 'Pantalla de bloqueo', 'No mostrar notificaciones'. También puedes hacerlo desde WhatsApp en 'Ajustes', 'Notificaciones' y deshabilitar 'Notificaciones en alta prioridad'. En el caso de iPhone, accede a WhatsApp, 'Configuración', 'Notificaciones', donde podrás desactivar los avisos visuales de los mensajes.

Sin embargo, si eres de los que su móvil no tiene contraseña o todo el mundo la sabe, puedes proteger el acceso a tus conversaciones de WhatsApp a través de una huella dactilar. Para añadir esta opción, debes acudir al apartado de 'configuración', 'cuenta','privacidad' y a bajo del todo encontrarás la opción de 'bloqueo de pantalla'.

Cómo controlar qué información ven tus contactos

Gracias a las últimas actualizaciones de WhatsApp, puedes controlar qué datos se muestran a tus contactos. Una opción muy interesante para ocultar a qué hora te has ido a dormir o qué frase te has puesto de estado.

Para configurar el grado de privacidad de tu foto de perfil, estado y última hora de conexión es necesario que acudas a 'Configuración' , 'Cuenta' y 'Privacidad'. Eso sí, debes tener en cuenta que si señalas que nadie pueda ver tu última conexión, tú tampoco podrás ver la del resto.

Mientras tanto, en el apartado de 'Estado' puedes elegir qué usuarios pueden ver tus publicaciones. Además, podrás comprobar quién ve tus estados a través de la primera pestaña de WhatsApp. Al publicar uno, aparecerá el listado de las personas que los han visto. Si aparece algún número que no está en la agenda querrá decir que esa persona sí tiene tu móvil guardado y es un buen candidato a cotilla. Puedes hacer que deje de ver tus publicaciones quitándole esa posibilidad en el apartado de privacidad, siguiendo las instrucciones explicadas en el párrafo anterior.