El científico chino que anunció que había creado dos bebés modificados genéticamente dice ahora que existe un segundo embarazo

El científico chino He Jiankui ha defendido durante una intervención en la segunda Cumbre de Edición de Genoma Humano en Hong Kong la viabilidad de su experimento con el que asegura haber creado los primeros bebés genéticamente modificados del mundo para que sean resistentes a ciertas enfermedades como el VIH.

"El estudio ha dado resultados efectivos y ha sido entregado para su revisión en la comunidad científica", dijo He . En su intervención, He -que reconoció que su experimento no estaba avalado por ninguna institución oficial- defendió que las gemelas supuestamente editadas genéticamente, Lulu y Nana, "nacieron sanas y felices", gracias a la fertilización in vitro con tecnología de modificación genética "que evitará que se infecten con el VIH".

Mientras, el gobierno chino ya le ha abierto una investigación y el propio hospital donde ha realizado el estudio le ha denunciado por falsificar presuntamente los permisos gubernamentales para realizar este tipo de experimentos.