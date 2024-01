Los canales de TV ya se están preparando para la transformación a la Televisión Digital Terrestre de Alta Definición (TDT-HD). Cumpliendo con el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, se procederá al cierre del formato estándar (SD) para pasar únicamente a emisiones con calidad HD a partir del 14 de febrero, según detalla el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública.

Esto supone que hasta el 14 de febrero de este año, los canales que no cuenten con HD desaparecerán. Las ventajas que presenta el sistema HD frente al SD son que este formato ofrece un mínimo de 30 por ciento de capacidad más y, de esta forma, un mayor flujo de datos, emisiones de alta resolución, con más canales de audio o una mayor tasa de fotogramas por segundo. Además, dispone de una mejor comprensión y un mejor rendimiento de escenas con movimiento rápido.

Cómo afecta a los televisores este cambio

Así, todos los canales de televisión, cualquiera que sea su ámbito de cobertura, deberán evolucionar sus emisiones a alta definición antes de la mencionada fecha. Lo cierto es que este cambio en los televisores de los espectadores se producirá de forma automática, pero puede afectar a los españoles que no cuenten con aparatos preparados para las señales TDT-HD.

En este sentido, para poder ver la televisión tras este cambio, es esencial poseer un televisor o receptor compatible con HD, característica presente en todos los dispositivos modernos, siendo los más antiguos los potencialmente afectados.

En el caso de que el televisor no admita la emisión en HD, se requerirá un decodificador o sintonizador de TDT HD, dispositivos que se conectan al cable de antena y al televisor, posibilitando la recepción de la señal de TDT en alta definición. Después de confirmar que el dispositivo cumple con los requisitos técnicos, se aconseja al usuario que vuelva a sintonizar sus televisores, ya que desaparecerán todos los canales que no emitan en HD y, por ende, no se ajusten a la nueva normativa, ha explicado.