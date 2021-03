Por si teníamos poco con las 'stories' de Instagram, los filtros de Snapchat o los bailes virales de TikTok, ahora llegan a nuestros móviles imágenes que cobran vida a golpe de algoritmo. Hace unos días conocíamos 'Deep Nostalgia', una aplicación que convierte antiguas fotografías de tus antepasados en imágenes animadas que te miran e incluso sonríen. Sin embargo, ahora la atención de los usuarios está en una app similar que traspasa los límites conocíamos de la inteligencia artificial: 'Wombo AI'.

Esta aplicación está en el mercado desde hace unos meses pero ha inundado las redes sociales en los últimos días. Juega con imágenes de nuestras caras (o con las de cualquier otra persona), les da movimiento y las pone a cantar y bailar en solo unos segundos. La app es gratuita y se puede descargar tanto en Android como en iOS.

¿Cómo funciona Wombo AI?

La transformación de nuestras caras en 'estrellas del escenario' es rápida y sencilla. Una vez que hayas descargado la aplicación, tienes que hacer una foto (en modo normal o modo selfie), o bien seleccionarla de la galería. Debe ser, eso sí, una imagen de la cara y los hombros (tipo DNI). Además, la propia app recomienda que sea una foto en la que salgamos sonriendo y se nos vean los dientes, para dar más realismo a la animación.

Después de elegir la imagen hay que escoger una canción, que será la que cantaremos y bailaremos cuando la inteligencia artificial haga 'su magia'. Hay 15 temas disponibles:

– Daler Mehndi

-Dame tu cosita – El Chombo

-What is love – Haddaway

-Chug Jug With You – Leviathan

-Never Gonna Give You Up – Rick Astley

-Numa Numa – O-Zone

-Boom, Boom, Boom, Boom!! – Vengaboys

-Dame Dane – Yakuza OST

-I feel good – James Brown

-Witch Doctor – Cartoons

-Everytime we touch – Cascada

-I will survive – Gloria Gaynor

-Don't Cha – The Pussycat Dolls

-Ding Dong Song – Gunther

-Thriller – Michael Jackson

Puedes escuchar un fragmento de cada canción antes de elegirla definitivamente. Cuando lo hagas, aprieta el botón verde y espera unos segundos. El resultado, sin ser perfecto, es sorprendente y, sobre todo, muy divertido: verás como apareces moviendo la boca, los ojos y los hombros al ritmo de la música.

Además, Wombo te da la opción de guardar la imagen animada en tu teléfono, de compartirla por diferentes vías (WhatsApp, Instagram, Twitter, correo electrónico…) y también de volver al panel de selección de canciones y probar con otros 'hits'.

Existe también una opción premium para esta aplicación, aunque solo da acceso a un procesado más rápido y sin publicidad, y no a un abanico más amplio de canciones a elegir.

Seguridad garantizada

Wombo aclara en su política de privacidad que no almacena ninguna de las imágenes que utiliza o crea, a diferencia de otras aplicaciones. Asegura que, en lugar de apropiarse de las fotografías editadas, elimina los datos de rasgos faciales inmediatamente después de crear las imágenes.

Además, garantiza que los datos generados se almacenan en plataformas seguras y que solo se comparten con terceros cuando es necesario para habilitar la funcionalidad de la aplicación.