Deep Nostalgia, la “app” del momento que utiliza la IA para dar vida a tus fotos antiguas

Hace unos días os contábamos la existencia de una herramienta que la daba vida a nuestras fotos para convertirlas en pequeños vídeos. En esta ocasión nos fijamos en una nueva herramienta online que sin duda va a ofrecernos una perspectiva completamente diferente de nuestros antepasados, ya que desde luego van a convertirse en el blanco de la gran mayoría de transformaciones que hagamos con esta herramienta. Hablamos de Deep Nostalgia, la nueva herramienta de My Heritage que sin duda vas a querer utilizar con tus fotos antiguas.

Una herramienta de resultados sorprendentes

Desde luego no estamos hablando de una herramienta más, sino de la que nos parece la manera definitiva de darle una nueva vida a las fotos antiguas que tenemos de nuestros familiares. Incluso podemos ver cómo eran esos familiares lejanos en su momento, gracias al uso de la inteligencia artificial y las redes neuronales de las que hace gala esta nueva herramienta diseñada por la web de árboles genealógicos más importante del mercado, como es My Heritage. Pues bien, esta herramienta ha sido creada para que nuestras fotos antiguas cobren vida como nunca lo habían hecho antes, y con una calidad inédita.

Deep Nostalgia | My heritage

No es ni mucho menos la primera herramienta de este tipo que se pone a nuestra disposición en Internet. Pero sí que desde luego es la que mejores resultados ofrece, porque hay ocasiones en que los resultados son muy fieles a la realidad. En esta ocasión el funcionamiento de la herramienta es extremadamente sencillo. Ya que lo único que debemos hacer es entrar en la web de la herramienta Deep Nostalgia de My Heritage, para poder hacer algo que parece auténticamente magia. Una vez dentro lo único que hay que hacer es pulsar sobre el botón “Cargue una foto” y elegir de nuestro sistema de archivos en el PC o la galería del móvil la foto que queremos transformar.

Deep Nostalgia | My heritage

Una vez que lo hacemos tras unos pocos segundos tendremos la posibilidad de descargar un pequeño vídeo en el que podemos ver a esa persona que aparece en la foto con aspecto tridimensional, como si estuviera gesticulando delante de nosotros. Estas fotos cobran vida a partir de modelos reales que han sido capturados para poder reproducir esos mismos movimientos y gestos faciales en los nuevos vídeos basados en las fotos que subimos. Como os decimos el resultado es simplemente espectacular, y puedes apreciar cómo aquellos seres queridos que ya no están cobran vida de nuevo a partir de una foto con muchas décadas encima.

Esta herramienta es capaz de reconocer si hay una o varias personas en la imagen, y en esos casos nos da la opción de elegir el rostro sobre el que se va a basar la animación. Podemos elegir crear tantos vídeos como rostros se vean en la foto. Desde luego es una herramienta que nos ha sorprendido mucho por lo fiel y creíble de los resultados. Aunque no deja de tener también un lado inquietante, devolviendo a la vida a personas que ya no están con nosotros, aunque no siempre de la manera en que las recordamos.