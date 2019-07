Informática, hogar, cocina, electrónica, videojuegos, deporte, zapatos y complementos, juguetes, bricolaje, herramientas, instrumentos musicales, películas, CDs, oficina y papelería son todas las secciones que Amazon ofrece a sus clientes para obtener productos de segunda mano en su página web. También durante el Amazon Prime Day del 15 y 16 de julio, fechas en las que estos productos reacondicionados contarán con precios aún más rebajados que de costumbre.

Cómo funcionan los Productos Reacondicionados de Amazon

Amazon Warehouse es la sección de la compañía que ofrece productos que los clientes han devuelto, que tienen la caja abierta o que fueron dañados durante su manipulación en el almacén, a un precio más bajo aún con los beneficios de la logística y servicio al cliente de Amazon.

Así, la empresa recibe un producto y lo somete a un procedimiento para asegurarse de que funciona. A continuación, Amazon valora el estado de dicho producto: rasguños, embalaje dañado, etc. Y por último, el artículo se vende a un precio más bajo del habitual.

Además, todos los productos que Amazon reacondiciona tienen las mismas ventajas y servicios que cualquiera que esté disponible en Amazon.es, es decir, cuenta con las mismas tarifas de envío, 30 días para su devolución y servicio de Atención al cliente.

La evaluación de los productos se divide en si funcionan o no y en su estado físico. Si el artículo funciona, pero su estado físico no es perfecto, cabe la posibilidad de que Amazon lo ponga en venta otra vez. A su vez, si el artículo presenta un estado físico perfecto pero no funciona, la empresa lo retira inmediatamente.

Así separa Amazon sus productos reacondicionados

Siguiendo esta estructura, Amazon destaca cuatro formas de conocer cómo es el estado de un producto de segunda mano:

Nuevo: indica que no se ha abierto pero la caja está dañada.

Como nuevo: significa que está en perfecto estado aunque debido al estado exterior de la caja, esta no cumple con los estándares de la compañía para nuevos productos. Si es el caso de productos devueltos, llega en perfecto estado y funciona, se vende también como nuevo. Así como los productos empaquetados en el almacén y tienen daños en el embalaje, se venden como nuevos.

Muy buen estado: cuando un producto presenta defectos estéticos, manchas, signos de haber sido utilizado, faltan accesorios poco relevantes o el embalaje se ha sustituido por otro para mejor protección, se le asigna este estado.

Buen estado: se da cuando un artículo ha sido evaluado, se comprueba que funciona correctamente, pero tiene daños estéticos, manchas y/o le faltan accesorios.

¿Puedo devolver los productos reacondicionados?

Los productos reacondicionados cuentan con la opción de devolución si el cliente no está satisfecho, como establece la política de devoluciones de la compañía americana. No obstante, estos productos son únicos y no hay posibilidad de reemplazarlos ya que no se puede conocer si en un futuro próximo estarán disponibles, por lo que se procedería al reembolso del importe.

Aunque este tipo de artículos no tienen garantía del fabricante al estar usados, pero sí se benefician de la política de devoluciones, que permite devolver un producto defectuoso hasta dos años después de su fecha de recepción.

También hay que ser consciente de que el inventario de estos reacondicionados está siempre cambiando ya que son productos devueltos, dañados por su manipulación en el almacén o usados. Por lo que no se puede deducir si habrá otra vez en stock ningún producto.