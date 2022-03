Cuando la vimos por primera vez en laSexta, en 2006, Helena Resano ya era una cara muy conocida (y reconocida) de la televisión. Llegaba de Televisión Española, un "trasatlántico" como ella dice, en comparación con ese pequeño barco de laSexta que acababa de arrancar: "Había mucho vértigo, pero también mucha ilusión" cuenta la periodista y presentadora.

Nuevos programas y nuevos formatos televisivos en los que la hemos podido ver siguiendo la estela de la marca de la casa: la información. Porque Resano, además de ser la cara de la primera edición del informativo de laSexta Noticias, pasó por otros programas de los comienzos de esta cadena: el debate semanal La actualidad en 2D o Sport Center, dedicado al Mundial de Fútbol de Alemania 2006, de los que damos muestra en el vídeo. También inauguró, junto a Mamen Mendizábal y Cristina Villanueva, el programa de entrevistas Sexto Sentido.

Nada menos que 16 años han pasado desde entonces. Mucho ha variado la cadena, a tenor de lo que revelan los fondos, rótulos y decorados de las imágenes que mostramos. Resano no tanto, aunque ella no dice lo mismo, cuando le hablamos de este recopilatorio con algunos de sus mejores momentos en la cadena: "Uy, con lo que he cambiado", espeta. Su pelo sí, eso no lo podemos negar.

Ha cambiado, y ha llegado incluso a saltar en el tiempo para presentar un informativo de 1977. Si al ver el vídeo te habías preguntado qué hace ataviada con una estética setentera, tiene una explicación: fue en 2007, en el 30 aniversario de las primeras elecciones democráticas en España tras el franquismo, cuando laSexta simuló un informativo de la época.

Desde 1999 presentando informativos

En lo personal, nos cuenta, su vida también ha cambiado en este tiempo: "Entré con una niña pequeñita que ahora tiene 20 años, fui mamá por segunda vez y he tenido algún susto de salud", nada menos, aunque piensa que "ha pasado muy rápido todo". Y eso que ha habido épocas no poco intensas, que recogemos también en este vídeo, como la crisis económica de 2008, la crisis política en Cataluña, la pandemia, y ahora la invasión rusa a Ucrania.

Una serie de eventos que marcan, porque, también desde plató, dar malas noticias es duro. Pero reconoce que esta última época, en la que hemos encadenado dos crisis mundiales como la pandemia y la guerra, está siendo especialmente difícil: "Llevo desde el 99 presentando informativos y me ha tocado contar el 11S, el 11M, la guerra de Irak, los atentados de ETA, y creo que nunca había vivo una etapa tan intensa y tan seguida".

Yo reivindico ese periodismo de toda la vida que es el de contar, buscar, preguntar, escuchar y cuestionarte

Porque el nivel y la cantidad de imágenes que llegan diariamente a las redacciones sobre lo que sucede en Ucrania sobrepasa lo vivido anteriormente. Por ello, para Resano, "la guerra está siendo muy dura de contar".

Las coberturas internacionales

Pero no todo ha sido la vida en plató para la presentadora navarra. En todos estos años la hemos visto también como enviada especial para cubrir noticias de especial repercusión fuera de nuestras fronteras. Con Resano vimos en directo la fumata blanca de elección del Papa Francisco en marzo de 2013, la votación del Brexit desde Londres (Reino Unido) en junio de 2016, o la derrota de la candidata demócrata Hillary Clinton y proclamación de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos.

Ser testigo de todos estos episodios de la historia contemporánea ha sido para ella un "regalazo", en especial las elecciones de Trump de noviembre de 2016: "Fueron un reto, íbamos con una tecnología nueva", explica. Aquella fue la primera gran cobertura en la que las conexiones en directos se hicieron con móvil.

Se nota, por cómo lo cuenta, que es una apasionada de la información, y defiende su poder transformador. Ahora más que nunca, dice, por ser un momento en el que los medios están "constantemente cuestionados": "Yo reivindico ese periodismo de toda la vida que es el que estamos haciendo en laSexta, que es el de contar, buscar, preguntar, escuchar y cuestionarte, y contextualizar mucho la información". En eso, damos fe, no ha cambiado.

*laSexta.com está publicando vídeos recopilatorios de sus presentadoras y presentadores como guiño a su evolución en todo el tiempo que llevan en la cadena.