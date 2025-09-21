Prueba a fondo Peugeot e-3008 y e-5008: las bondades y la garra de los nuevos motores Dual Motor que trae la marca del león

Hace 400 programas, el año 2012, se presentaba el primer sistema híbrido de Peugeot con un motor eléctrico y otro diésel. Ahora, llega la tecnología eléctrica “dual”, algo que llevan tiempo investigando…

La doble combinación eléctrica de motores se ha consolidado con prototipos como el Peugeot E Doll, el deportivo Ex1, con dos récords internacionales de aceleración, o el futurista Inception Concept, con dos motores eléctricos capaces de desarrollar 680 caballos.

Con toda esa historia detrás llegan los motores 325 Dual, con más rendimiento para los Peugeot E3008 y E5008.

Son los E3008 Dual Motor, con carrocería SUV Fastback deportiva, y E5008 Dual Motor, un familiar de hasta siete plazas, que comparten aerodinámica. Del diseño de ambos destacan los faros LED y las tres garras, la parrilla reducida o el paragolpes prominente. Con formas romboides que se difuminan hasta el logo central.

En el nuevo E3008 Dual Motor, el maletero va de 544 y a 1.619 litros, dependiendo de la configuración de los asientos. Y en el E5008 es de 2.178 litros con todos los asientos abatidos, y 294 con los siete puestos. En el nuevo E5008 Dual Motor, la plaza central trasera, tiene más espacio para las piernas.

El interior es una pasada, tipo nave espacial, con el volante compacto y esta pantalla flotante, que aloja el panel de instrumentos y el sistema de infoentretenimiento, con conectividad total. Unidos a un panel táctil, con atajos para las funciones favoritas del conductor, llamados i-toogles. Y compartimentos “disimulados” para almacenaje.

Los dos coches comparten el sistema Dual Motor de 325 caballos, que combina un propulsor eléctrico para la tracción delantera, con 213 caballos, y otro, también eléctrico, de 112 para las ruedas traseras. Esa asociación permite disfrutar de tracción total.

Y por supuesto de los 325 caballos que tenemos debajo del pie, que con el sistema Dual Motor hacen acelerar al E3008, con un peso de 2.300 kilos, de 0 a 100 en 6 segundos, y también pasar de 80 a 120 km/h en solo 3,8, para hacer los adelantamientos más seguros .

Esta tecnología requiere el desarrollo de un chasis específico, que se distingue por la mayor rigidez de las barras estabilizadoras, los muelles y los amortiguadores.

Lo mismo sucede con la calibración de la dirección asistida, que se traduce en precisión. A eso hay que sumarle la tracción total, que hace al E3008 ser muy sólido y firme rodando, además de eficaz. Una eficacia que se puede personalizar con los modos de conducción.

El modo Normal prioriza el motor delantero y la potencia está limitada a 313 caballos. Es un modo eficiente, pero si hace falta acelerar, los dos motores aparecen con todo su potencial. En el modo Sport, ambos funcionan a pleno rendimiento, con una potencia distribuida al 60 por ciento delante y al 40 detrás. En este caso, la dirección y el acelerador también pasan a modo deportivo.

Unos modos que también tiene el E5008, y que se completan con el modo Eco, limitado a 213 caballos. Y el modo “tracción a las cuatro ruedas”, hace que los dos motores funcionen todo el tiempo al 50 por ciento delante y detrás; y el ESP y los controles de tracción afinados para un buen agarre.

Tanto el E5008 como el E3008 Dual Motor tienen una batería de iones de litio de 73 kiloWatios hora, que les da una autonomía de 490 y 467 kilómetros, respectivamente.

Además de eficiente, el nuevo Peugeot E5008 Dual Motor es un SUV eléctrico de los que buscan muchas familias: puedes ir a trabajar con él, llevar a los niños o ir de viaje. 467 kilómetros de autonomía es una cifra que permite ya pensar en hacer viajes.

Por su parte, el E3008, con sus 490 kilómetros, también es una opción interesante, con las comodidades de un SUV, una conducción precisa y un toque de deportividad. Ambos tienen un coeficiente aerodinámico muy bueno, de solo 0,28 y esta versión Dual Motor les da un extra de estabilidad. Algo que resume una famosa frase: "Toda dualidad explícita es una unidad implícita.”