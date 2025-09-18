A partir de ahora, cualquier ciudadano podrá gestionar los trámites de la DGT con un economista

El Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Dirección General de Tráfico (DGT) han firmado un convenio por el que, a partir de hoy, cualquier ciudadano puede tramitar la documentación de su vehículo directamente con un economista colegiado.

Según un comunicado del CGE, con este servicio -que ya está operativo en todo el país- los economistas se convierten en representantes habilitados por la DGT para la tramitación vehicular, y, por tanto, en nuevos puntos de atención al ciudadano para facilitar gestiones de tráfico "de manera rápida, sencilla y segura".

Desde ahora, los economistas colegiados podrán gestionar electrónicamente, en nombre de sus clientes, trámites como transferencias de titularidad, notificaciones de venta, matriculaciones y bajas de vehículos.

"Para el ciudadano, el proceso es muy sencillo. Solo tiene que acudir al despacho de un economista colegiado con la documentación necesaria y el profesional gestionará la solicitud de manera telemática con la DGT. En pocos minutos, el ciudadano podrá salir del despacho con un permiso provisional que le permitirá circular hasta recibir la documentación definitiva", ha explicado el Consejo General de Economistas de España.

EL CGE asegura que realizar los trámites de tráfico a través de un economista colegiado aporta "seguridad, comodidad y valor añadido" al ciudadano "por varios motivos". Entre ellos, indica que el economista "gestiona todo el proceso de forma integral, incluyendo el pago y liquidación de impuestos vinculados (como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales), tasas, etc".

Asimismo, los expertos sostienen que el economista colegiado aporta "su conocimiento profesional y jurídico, garantizando que la documentación esté correcta y evitando errores que puedan retrasar o invalidar la gestión"; permite al ciudadano "ahorrar tiempo y desplazamientos, ya que todos los pasos se resuelven desde el despacho del economista"; y ofrece "atención personalizada y asesoramiento, convirtiéndose en un aliado para resolver dudas y asegurar que el trámite se realice con total seguridad".

Gracias al acuerdo suscrito, la DGT, que gestiona millones de trámites al año, se apoya ahora en el colectivo de economistas para acercar sus servicios al ciudadano y reducir tiempos de espera.