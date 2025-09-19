El nuevo Ford Focus ya tiene fecha de regreso: carrocería SUV, y fabricado en España

El nuevo Ford Focus ya tiene fecha de llegada, aunque, ni se llamará Focus ni será un compacto como lo hemos conocido hasta ahora. Según parece, el modelo se transformará en un SUV compacto y buscará conseguir el mismo éxito de ventas que ha tenido el Ford Puma, que actualmente, es uno de los pilares de la firma en Europa. De hecho, sus ventas son tan importantes, que fueron parte del motivo que llevó a dejar de fabricar el Ford Fiesta porque su hueco ya estaba cubierto por el Puma.

Ford decidió, hace tiempo, que su estrategia de producto pasaba casi en exclusiva por los SUV. Anunció la retirada del mercado del Ford Fiesta, así como el cese de producción del Ford Focus, tras haber dicho adiós al Ford Mondeo. En catálogo europeo quedarían los SUV, es decir, solo el Kuga, el Puma, el Explorer –que sería eléctrico, como así ha ocurrido–, el Mustang Mach-e, el Focus Active –carrocería familiar con protecciones de plástico y un ligero aumento de la distancia al suelo– y como único y más que digno representante de los “no SV”, el ford Mustang. No en balde, este coche es una institución por sí solo y, además, ha sido el deportivo más vendido del mundo en varias ocasiones.

Ford Focus ST | Ford

El caso es que las cosas no han ido todo lo bien que les hubiera gustado y ahora, se hace necesario un cambio de estrategia, el cual, al parecer, traería consigo el regreso del Ford Focus. Pero no se llamará Focus ni será un compacto tradicional, lo que harán desde Ford será ocupar ell hueco que se queda libre, para poner un nuevo SUV en el mercado. Algo así como ha pasado con el Ford Puma, aunque este, en realidad, nunca estuvo pensado para reemplazar al Fiesta, sino para complementarlo en el segmento B SUV.

Por el momento no hay nada confirmado por parte de la marca, solo son rumores, pero como se suele decir, cuando el río suena es porque agua lleva. Además, es cierto que a Ford le hace falta recuperar presencia en los segmentos con más ventas y lo hará, si hacemos caso a los rumores, sin dar la espalda a los motores de combustión. La producción comenzaría en 2027 en la planta valenciana de Almussafes y se habla de versiones con motor de combustión, grupos motores híbridos y también versiones eléctricas.

Presentación Puma Gen-e | Centímetros Cúbicos

El hecho de poner un nuevo SUV en el mercado, podría afectar al actual C SUV de la marca, el Ford Kuga. No obstante, el Kuga es un coche bastante más grande que un Focus, así que, quizá, haya un hueco entre el Puma y el Kuga que sería ocupado por el futuro Ford Focus. Eso también permitiría rebajar las tarifas por debajo del Kuga y dejarlas en algo menos de los 30.000 euros. La industria del automóvil necesita coches baratos o se verá sumida en una importante crisis.

No sabemos nada con respecto al diseño, al futuro nombre o a los motores. Podemos especular, claro está, y apostar por rasgos que ya hemos visto, por ejemplo, en el actual Ford Capri eléctrico. El mismo Capri nos podría dar una pista sobre la denominación, ¿un regreso al pasado para ganar autoridad en el mercado? La firma americana tiene un rico historial de modelos muy populares en Europa, ¿qué os parecería que se llamara Ford Orion?