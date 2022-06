Test a fondo Audi A3 30 TFSI 110cv S tronic: compacto premium, y muy eficiente

Tras más de 5 millones de unidades vendidas, el compacto de la firma audí dio un alto hacia la digitalización y a un nuevo lenguaje de diseño deportivo. Pero no sólo hay que hablar en esta última actualización del primer compacto premium de Europa para muchos, sino de mecánicas que se adaptan a cualquier necesidad.

El nuevo A3, además, continúa con varios de los procesos que está siguiendo la marca, como pueden ser la conectividad y la electrificación. En la cuarta generación del compacto, la conexión con el móvil será total. Además, viene, como en nuestra unidad de prueba (A3 Sportback TFSI Stronic (110CV) con motorizaciones mild hybrid.

Audi A3 | Audi A3

Basado en la plataforma modular MQB, ya empleada por el A3 de tercera generación, el A3 Sportback evoluciona su receta con mínimos cambios en tanto a sus medidas. De esta forma nos encontramos con una longitud de 4.343 mm y una batalla de 2.636 mm, ofreciendo un volumen de maletero con 380 litros que pueden transformarse en 1.200 litros al abatir los respaldos traseros en proporción 40:60.

Sus nuevas ópticas y pilotos de diseño afilado, que pueden ser Full-LED, junto a unos pasos de rueda más marcados y tomas de aire más protagonistas hacen que el Audi A3 ofrezca un diseño deportivo, incluso en sus acabados más sencillos. La equipación de los paquetes S Line o Black Line le confieren un toque extra de agresividad.

Audi A3 | Audi

Veinticuatro años después de que la marca alemana sacase al mercado el compacto que marco un antes y un después dentro de los coches de esta gama, Audi ha traído una cuarta generación del A3 renovada, pero manteniendo la esencia de siempre.

Este cinco puertas esta disponible con motores diésel, uno de 116 CV y otro de 150 CV. También lo puedes adquirir con motores gasolina: uno de 110 CV MHEV (unidad de prueba) y dos versiones de 150 CV (una de ellas automática, también con tecnología microhíbrida de 48 voltios).

Audi A3 | Audi

El interior destaca por su equipamiento digital, en el que podemos encontrar una gran pantalla central de 10,1 pulgadas. Es necesario destacar también su aspecto ecológico, ya que su tapicería ha sido fabricada a partir de botellas de polietileno.

Audi presentó justo antes de la llegada masiva del coronavirus la nueva generación del Audi A3 Sportback, su modelo compacto de segmento C, que completó con la llegada de la versión sedán con carrocería de tres volúmenes. Después recibió dos nuevos motores de gasolina para completar una gama que que ya cuenta con suficientes opciones mecánicas.

Audi A3 | Audi

La primera de las novedades es la llegada del motor 1.0 TFSI de 3 cilindros, que con 110 CV se convierte en la opción menos potente -y más económica- de la gama. Con un par de 200 NM, acelera de 0 a 100 km/h en 10.6 segundos, asociándose de serie a una transmisión manual de 6 velocidades. Su consumo homologado es de 5.6 litros/100 km. Esta versión 30 TFSI con el motor gasolina de 110 CV parte en España desde los 27.770 euros. Nuestra unidad de pruebas equipaba, sin embargo, el cambio de doble embrague y 7 relaciones que aquilata los consumos.

La segunda novedad es la incorporación de la primera variante con un sistema de electrificación a la gama. Se trata de la versión 35 TFSI MHEV, que utiliza un sistema eléctrico de 48V para ofrecer un plus de empuje y de eficiencia a la mecánica 1.5 TFSI de 150 CV. Se asocia irremediablemente a una transmisión automática S Tronic de 7 relaciones, con la que acelera de 0 a 100 km/h en 8.4 segundos, ofreciendo un consumo medio de 5.6 litros/100 km. ¿Su precio? Desde 31.250€.

El cuadro de instrumentos siempre es digital, con pantalla LCD de 10,25'' en los acabados más sencillos y de 12,3" en las terminaciones más completas, estando además complementado - opcionalmente - por un Head-Up Display a color con proyección sobre el parabrisas.

Las posibilidades de equipamiento, infoentretenimiento y asistencias a la conducción son muy amplias en el Audi A3. De este modo encontramos un control de crucero adaptativo con función Stop&Go, frenada autónoma de emergencia, asistente para el cambio de carril, sistema de aparcamiento asistido, iluminación Matrix-LED con control adaptativo, reconocimiento de señales, comunicación Car-to-X, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay (inalámbrico), eSIM integrada con acceso a internet, etc.

Audi A3 | Audi

Así se comporta: equilibrio general

El nuevo Audi A3 Sportback, en esta su versión más sencilla (30 TFSI 110 CV Stronic Sline) aunque con el acabado sline y el cambio automático demuestra un equilibrio difícil de encontrar en el segmento de los compactos premium. Por un lado, el diseño, los acabados y las medidas y capacidades de espacio del conjunto le hacen un candidato a 'coche para todo', pero de alto nivel, pues la tecnología de la marca, las ayudas electrónicas a la conducción son las mismas que sus hermanos mayores en Audi.

En cuanto a la mecánica, aunque los 200 nm de par no permiten alegrías, en los modos más dinámicos de conducción y con el coche descargado, no se desenvuelve mal, incluso cuando la carretera se inclina. Una vez lanzado, la suavidad y una cierta elasticidad le permiten no desentonar entre el tráfico. Con las 4 ó 5 plazas ocupadas y el maletero lleno, será otra cosa muy distinta. En todo caso, los consumos tan frugales y otros gastos añadidos como el precio del seguro, la tasa de circulación frente a sus hermanos más potentes son un punto a su favor en tiempos de inflación generalizada.

Audi A3 | Audi

Por lo demás, el comportamiento es impecable y si fuera de la ciudad se deja llevar a ritmos muy razonables, en ciudad se conforma como corresponde, y pese a sus cotas, no se diferencia demasiado de su hermano pequeño, el A1. En fin que cumple sobradamente en todos los terrenos salvo fuera del asfalto por su tracción delantera.

Audi presenta la versión enchufable más potente de su Audi A3

La movilidad eléctrica se abre paso rápidamente: los fabricantes cada vez apuestan más por la electricidad para generar interés entre los potenciales clientes, de manera que las versiones híbridas e híbridas enchufables son cada vez más comunes, ofreciendo además un punto de “diversión” y prestaciones.

Es el caso de la nueva generación del Audi A3, que cuenta, desde el primer momento, con versiones microhíbridas e híbridas enchufables con más de 200 CV. Ahora Audi añade una nueva versión, denominada 45 TFSI e, que, basada en la variante 40 TFSIe de 204 CV, aumenta un escalón su nivel de prestaciones y deportividad gracias a un plus en el sistema eléctrico.

Audi A3 Sportback 40 TFSIe | Audi

El Audi A3 45 TFSI e ofrece un sistema de propulsión híbrido compuesto por un motor de combustión 1.4 TFSI de 150 CV y un motor eléctrico de 80 kW alimentado por una batería de iones de litio de 13.4 kWh de capacidad. El resultado final son 245 CV y 400 NM al eje delantero, firmando unas prestaciones más que notables al acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 7 segundos, con una velocidad punta de 232 km/h.

Gracias a la capacidad de su batería, el Audi A3 45 TFSI e es capaz de recorrer hasta 74 kilómetros en modo 100% eléctrico, pudiendo recargar la batería a una potencia máxima de 2.9 kW. Con cuatro modos de conducción, el Audi A3 45 TFSI e se convierte en un polivalente compacto capaz de ofrecer todo tipo de perfiles: desde el más ecológico en modo 100% eléctrico hasta el más deportivo con sus más de 240 CV de potencia combinada.

Las primeras unidades de esta variante tan completa llegarán en las primeras semanas de enero a nuestro país, equipadas de serie con elementos como asientos deportivos, climatizador bizona o pinzas de freno rojas. El precio de salida aún no ha sido comunicado por la marca, pero superará los 40.000€.