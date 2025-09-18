Tesla se enfrenta a una investigación en Estados Unidos por problemas con los tiradores de las puertas de algunas unidades de uno de sus modelos más vendidos

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras de Estados Unidos (NHTSA por sus siglas en inglés) ha abierto una investigación sobre las manillas de las puertas de los vehículos Tesla.

El regulador de seguridad ha expresado este martes que ha abierto una evaluación preliminar de las manijas de las puertas eléctricas de Tesla, ya que éstas se vuelven inoperantes debido a problemas con las baterías de bajo voltaje de ciertos vehículos del Modelo Y.

Actualmente, la investigación se centraría presuntamente en 174.290 unidades de este SUV, aunque podría ampliarse a otros modelos de la marca dirigida por Elon Musk.

La NHTSA dijo que su investigación se abre tras la imposibilidad de nueve propietarios de abrir las puertas en los vehículos utilitarios deportivos Modelo Y 2021. En los escenarios más comunes reportados, algunos progenitores eran incapaces de volver a abrir las puertas de su Tesla para recuperar a un niño del asiento trasero o para colocarlos en el asiento trasero.

"La investigación de la NHTSA se centra en la operatividad de los cierres electrónicos de las puertas desde el exterior del vehículo, ya que esa circunstancia es la única en la que no hay forma manual de abrir la puerta", dijo la agencia en su página web.

"La agencia continuará supervisando cualquier informe de atrapamiento que implique la apertura de puertas desde el interior del vehículo" y "tomará medidas adicionales según sea necesario", han recalcado.