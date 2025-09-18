Test a fondo Abarth 600e: la picadura más enérgica de la marca del escorpión y una estética extremadamente deportiva

Para sorpresa de muchos aficionados al motor, la revolución tecnológica que supone la electrificación no sólo no ha ido en detrimento de las prestaciones o el placer de conducir, sino que ha permitido desarrollar el “Escorpión” más potente de la historia: el Abarth 600e.

Este espectacular compacto con rasgos SUV y una indudable vocación deportiva se comercializa en dos versiones que con, 240 CV y 280 CV de potencia, respectivamente, comparten todo el dinamismo y la emoción que caracterizan a Abarth y lo adaptan al 100% a la era de la transición energética.

La marca Abarth, reconocida por sus diseños atrevidos y sus prestaciones emocionantes, lleva años marcando un estándar entre los vehículos compactos deportivos. Este Fiat 600e Abarth encarna esa tradición con la guinda de un sistema 100% eléctrico, demostrando que las emociones fuertes y la sostenibilidad pueden ir de la mano.

Ya lo hizo con el Fiat 500e Abarth. Pero este va un paso más allá. No es solo un coche urbano, sino también un SUV compacto con espíritu deportivo y una dinámica de conducción única.

El Fiat 600e Abarth se presenta en dos versiones bien diferenciadas para satisfacer tanto a los conductores que buscan una opción deportiva para el día a día como a aquellos que quieren una edición exclusiva y más extrema.

Touring: La versión de acceso ya es todo un prodigio de potencia y equilibrio, ofreciendo 240 CV con los que cada aceleración se convierte en una auténtica experiencia. Esta opción está diseñada para quienes buscan una combinación perfecta entre rendimiento deportivo y comodidad para el día a día, destacándose por su practicidad sin renunciar a la emoción.

Scorpionissima: Esta edición limitada es el verdadero corazón de Abarth, creada especialmente para los fans del escorpión que quieren una dosis extra de exclusividad y potencia. Limitada a solo 1.949 unidades como homenaje al año de fundación de Abarth, esta versión lleva el rugido eléctrico a otro nivel con 280 CV y un diseño único en color “Hypnotic Purple”, que destaca en cualquier entorno urbano o carretera de montaña.

Esta variante está pensada para aquellos que buscan una joya de colección que también es capaz de ofrecer un rendimiento bestial.

Además, esta versión ofrece, además, equipamientos tecnológicos para hacer más cómodos los recorridos por ciudad: asistente de centrado de carril (Lane Position Assistant), sensores de estacionamiento 360˚, cámara de visión trasera, monitor de ángulo muerto, espejos eléctricos plegables, lectura y reconocimiento de señales de tráfico y luces automáticas.

La verdadera revolución de este modelo viene de su potente motorización eléctrica, que mantiene el espíritu Abarth con cero emisiones. Este 600e es un crossover compacto que ofrece cifras realmente atractivas.

La Scorpionissima sube hasta los 280 CV, convirtiéndose así en el Abarth de calle más potente de la historia. Y lo hace siendo prácticamente un SUV. Aunque un SUV compacto, eso sí.

Para aquellos que disfrutan de sentir la adrenalina en cada aceleración, la Scorpionissima alcanza los 0 a 100 km/h en apenas 5,9 segundos. Y está limitado electrónicamente a 200 km/h.

La batería del Fiat 600e Abarth tiene una capacidad de 54 kWh, manteniendo la misma que en el modelo 600e estándar, aunque en esta versión deportiva incorpora un sistema de enfriamiento mejorado. Este avance en refrigeración permite que la batería mantenga un rendimiento óptimo incluso en condiciones de alta exigencia, como largos trayectos o momentos de conducción intensa.

Con esta capacidad, el 600e Abarth ha sido optimizado para alcanzar una autonomía de hasta 333 kilómetros bajo el ciclo WLTP. Una cifra que se traduce en horas de disfrute para circular por la ciudad. Sin embargo, en situaciones de conducción deportiva o aceleración constante, este rango podría reducirse.

De hecho, es un coche diseñado para eso. Además, también es compatible con carga rápida, lo que permite tener el coche listo cuanto antes para volver a circular.

El Fiat 600e Abarth destaca desde el primer vistazo, dejando claro que estamos ante una versión deportiva y exclusiva. Sus colores vibrantes y poco convencionales llaman la atención, con opciones como el ácido Acid Green, el energético Shock Orange, el elegante Antidote White y el oscuro y enigmático Venom Black.

El diseño exterior del 600e Abarth va más allá de los colores, con un kit de carrocería específico que aporta una estética agresiva y única. El paragolpes delantero, con una amplia y marcada entrada de aire, resalta su perfil dinámico, mientras que la zona trasera presenta detalles en plástico que añaden mayor angularidad y carácter deportivo.

Las llamativas llantas de 20 pulgadas completan el conjunto, subrayando su espíritu de alto rendimiento y contribuyendo a su estética inconfundible en cualquier entorno. Y ese spoiler trasero, conforma unas líneas puramente deportivas.

El Fiat 600e Abarth ofrece tres modos de conducción que adaptan su rendimiento a diferentes estilos y necesidades: Turismo, Scorpion Street y Scorpion Track. En el modo Turismo, la potencia y el par están contenidos para maximizar la eficiencia y suavizar la respuesta, con 110 kW en la versión Touring y 140 kW en la Scorpionissima, mientras que ambos mantienen un par de 300 Nm y una velocidad máxima limitada a 150 km/h.

El modo Scorpion Street permite aprovechar más el motor, aumentando la potencia a 150 kW en el Touring y 170 kW en la Scorpionissima, con un par de 345 Nm y un límite de velocidad ampliado a 180 km/h. Aquí se nota una respuesta más dinámica sin perder control en la conducción urbana.

Para los más exigentes, el modo Scorpion Track libera todo el potencial del motor eléctrico, con una configuración del acelerador y de la dirección en modo sport+ y ajustes más permisivos en el control de estabilidad (ESP) para una experiencia de conducción más extrema. En este modo, el 600e Abarth alcanza su máxima velocidad de 200 km/h, explotando al máximo su carácter deportivo y eléctrico.

