Test a fondo Renault 5 E-Tech: el renacido R5 transformado en simpático eléctrico que se ha ganado a todos

Marcó un antes y un después en la historia del automóvil. El Renault 5, también conocido como R5, aterrizó en 1972, como un coche versátil, compacto y con unas buenas prestaciones, todo a un coste razonable. Su éxito no se dejó esperar y, hasta la fecha, más de 5,5 millones de unidades fueron producidas del que es, sin duda, uno de los modelos más importantes en la historia de la marca.

A mediados de los 60, Renault se dio cuenta de que había un “agujero” en su gama. No había un modelo compacto, y de esa necesidad, nació el R5 a principios de los 70. Más de cinco décadas después, vuelve ese mítico nombre a las carreteras bajo una necesidad similar, aunque esta vez para llenar el hueco existente de los coches eléctricos asequibles.

Renault 5 | Renault

De los 3,54 metros del primer R5, ahora el nuevo pasa a 3,92 metros, para dar unas proporciones más modernas. Por fuera, lo mires por donde lo mires, es una pasada. Renault ha querido brindarle un diseño que claramente hace referencia a su predecesor. Lo más destacado: las legendarias ópticas verticales traseras; faros delanteros diurnos cuadrados similares a los antinieblas de los R5 Turbo; o el indicador del estado de la carga en el capó, referenciando a las salidas de aire del motor del coche de los 70. Además, todos los acabados llegan con llantas de 18 pulgadas. Todo con un maletero correcto, con 326 litros.

Renault 5 | Renault

Dentro, como era de esperar, es muy digital: panel de instrumentos personalizable de hasta 10 pulgadas; pantalla central del mismo tamaño, que controla el sistema de infoentretenimiento Open RLink, basado en Google Android Automotive con chat GPT; así como con el nuevo asistente virtual llamado “Reno”. Los asientos, con un diseño que hace un guiño también al R5 Turbo de antaño, están recubiertos de un material procedente de plástico reciclado, para ser aún más sostenible.

Es, quizás, uno de los coches más bonitos que he visto en años, y también de los más esperados. Hemos probado la versión tope de gama, la de 150 CV, y la batería más grande, de 52 kWh. En este caso, homologa hasta 410 km de autonomía, pudiendo cargar hasta un máximo de 100 KW de potencia en corriente continua en esta versión.

Renault 5 | Renault

Además de esta mecánica, hay otras dos más, de 95 y 122 CV, ambas con una batería de 40 kWh de capacidad, con una autonomía de unos 300 km.

Dinámicamente, hay que destacar que el tarado de la suspensión está muy equilibrado, ni duro ni blando, dando una comodidad buena tanto por ciudad como por carretera. Esto, unido a un centro de gravedad muy bajo, hace que este nuevo Renault 5 E-TECH sea muy ágil y divertido de conducir.

Renault 5 | motor.atresmedia.com

Lo cierto es que ha superado nuestras expectativas. A nivel de prestaciones: empuja muy bien, es ágil, cómodo, silencioso y tiene las proporciones perfectas para movernos por ciudad, junto con una eficiencia muy alta y multitud de asistentes a la conducción que velan por nuestra seguridad. Y estéticamente, no lo podían haber hecho mejor.

La versión de acceso: desde 95€ al mes

El Renault 5 2025 te pega un subidón nada más verlo: Renault coge el clásico de los 70 y lo trae al presente sin perder su esencia. Este 5 tiene un morro cuadrado con faros que te llevan de vuelta a 1982 y un rollo retro o de los 'Cars' de Pixar que gusta mucho.

Renault 5 | Renault

Es pequeño (no tanto), pero tiene personalidad: Las clásicas luces traseras verticales, llantas de 18” con aire vintage y colores como amarillo o verde ochenteros que le dan vida. Renault ha sabido hacer un homenaje en condiciones, y ese es uno de los puntos más fuertes de este compacto.

La batería es grande (52 kWh) y te da 400 km de autonomía, así que te puedes ir de Madrid a Valencia sin agobiarte por no encontrar enchufes. Incluso la versión más básica (40 kWh) te lleva a 300 km, perfecto para el día a día o una escapada corta sin comerte la cabeza.

Renault 5 | Renault

La carga alcanza un 80% en media hora con un poste rápido, y listo, a seguir. Es un eléctrico que te da libertad, no uno de esos que te tienen mirando el porcentaje como un paranoico.

Por dentro es justo lo que se le pedía, el 5 te mezcla lo retro con lo nuevo: asientos en forma de H y una pantalla de 10,1” que va de lujo con Google Maps. Los asientos de denim reciclado (en las versiones altas) son cómodos y tienen un rollazo retro elegante, y el maletero, ya lo hemos dicho, es más que suficiente en un coche de este tamaño.

Renault 5 | motor.atresmedia.com

Ahora, Renault 5 E-Tech 100% eléctrico va un paso más allá. El tejido reciclado utilizado en asientos, salpicadero y paneles es 100% procedente de botellas de agua de plástico; y en el volante y el aislamiento interior, se han utilizado materiales de origen biológico.

Renault 5 | Renault

No es enorme atrás, que para eso es un compacto, pero delante vas genial, y los materiales te cuentan que está bien hecho. Renault ha creado un espacio con carácter, no como los refritos sin chispa que llevamos tiempo viendo.

Con la versión de 150 CV te plantas a 100 en 8 segundos, lo suficiente para sacarte una sonrisa en un adelantamiento. Los de 95 CV o 122 CV me dicen que son vivos y se mueven de maravilla en ciudad, con ese toque divertido que engancha.

Renault 5 | Renault

Va suave y callado, como buen eléctrico, y te da confianza al volante. No es un bólido, pero tiene garra para que lo disfrutes sin complicaciones. Si tuviste el original, este te lo recordará mucho.

En renault.es, el Renault 5 E-Tech five 70 kW (95 CV) está a 23.971€ (7.000 € de ayuda si achatarras un viejo). O por 262,00 €/mes: entrada de 4.785,54 € y última cuota de 13.672,60 €

Renault 5 | Renault

Por ese precio, te llevas un eléctrico con clase que respeta su historia, no un quiero-y-no-puedo que necesita usar marcas míticas. Es un chollo para lo que da.

Claves de un renacido

Para un coche que una vez estuvo abandonado, ignorado y olvidado en un rincón polvoriento del departamento de diseño de Renault, el nuevo y renovado Renault 5 totalmente eléctrico, como una Cenicienta automotriz, ahora lo pasa en grande.

Renault 5 | Renault

Y tú también lo estarás, como yo, cuando los lleves, sobre tdoo el tope de gama en el llamativo "Amarillo Pop", a dar una vuelta. ¿Puede un coche alimentado completamente por baterías recrear realmente el carácter y el encanto del original de hace 50 años? Sí, y lo demuestra que pocas veces haya visto tantas caras radiantes sonriendo a un coche que he conducido.

Renault 5 | Renault

Ya fueran mujeres, hombres o niños, compradores de la panadería donde hice una parada improvisada (el R5 incluso tiene su propio accesorio opcional -la unidad de prueba no lo llevaba- para guardar barras de pan), o un trabajador de las obras de la A-5. Todos sonreían radiantes o expresaban su satisfacción.

Ahora incluso ha tenido un papel protagónico en la exitosa serie de Netflix Emily en París. Solo por esto, debe tener el "je ne sais quoi" necesario...

Coche del Año en Europa 2025

Renault 5 E-Tech eléctrico y Alpine A290 han sido elegidos conjuntamente 'Coche del Año' en Europa 2025, según se ha anunciado este viernes en una ceremonia organizada por el jurado europeo del COTY (Car Of The Year) en el salón del automóvil de Bruselas.

Renault 5 | Renault

El dúo ganador fue votado por 60 periodistas especializados en automoción de 23 países y como resultado Renault 5 E-Tech eléctrico y Alpine A290 obtuvieron el primer puesto. El nuevo icono pop eléctrico de Renault se convierte en el octavo vehículo de la marca en ganar el prestigioso premio 'Coche del Año en Europa', siguiendo los pasos del Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio I (1991), Scénic (1997), Mégane (2003), Clio III (2006) y Scenic E-Tech eléctrico (2024).

"Para todos los equipos del Grupo es un inmenso orgullo recibir por segundo año consecutivo el prestigioso premio Car Of The Year, ha comentado el CEO de la marca Renault, Fabrice Cambolive.

Renault 5 y Alpine A290, coches del año en Europa | Europa Press

R5 E-Tech, el motor de la electrificación

En 2024 Renault ha reinventado el R5 con una versión 100% eléctrica. Ha sido diseñado para acelerar la electrificación del mercado europeo y hace que la movilidad eléctrica sea "deseable" gracias a su experiencia "agradable e intuitiva" de las tecnologías eléctricas y digitales, tal y como dice la propia marca.

Renault 5 E-Tech 2024 | Renault

Este año esta disponible en su versión de acceso desde 24.900 euros, un precio del que se pueden deducir las ayudas públicas. "El coche del año tiene todo para convertirse en el coche urbano de referencia de la transición eléctrica", ha resaltado el grupo.

Precios Renault 5