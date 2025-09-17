Test a fondo Dacia Spring: la 'navaja suiza' eléctrica y europea que trae de cabeza a los fabricantes chinos

Si quieres un coche eléctrico que no te cueste un ojo de la cara, el Dacia Spring es el rey indiscutible. Este pequeñín es el eléctrico más asequible de España gracias a sus 16.990 € en 2025, pero no por eso se queda corto. Es perfecto para la ciudad, con un diseño de crossover chulo y un tamaño (3,70 m) que te mete por cualquier hueco. Además, su batería de 26,8 kWh te da hasta 225 km de autonomía WLTP, más que suficiente para el día a día en ciudad y alrededores.

No te esperes un bólido, pero sus 45 CV o 65 CV (según versión) te llevan con alegría por el tráfico urbano. Y ojo, que en el tope de gama, en el acabado Extreme, tienes detalles como carga bidireccional (V2L) para enchufar lo que quieras, desde una bici eléctrica a un aspirador. Por ese precio, es un chollo que te hace olvidar los enchufes caros y las gasolineras para siempre.

Dacia Spring | Dacia

Motores eléctricos sencillos y funcionales

El Spring te da dos opciones: el Electric 45 con 45 CV y el Electric 65 con 65 CV. El primero es más básico, ideal para ir de casa al curro sin prisas (0-100 km/h en 19,1 segundos), mientras que el 65 sube el ritmo (13,7 segundos) y te da más empuje en cuestas o adelantamientos. Ambos comparten la batería de 26,8 kWh, que en ciudad te estira la autonomía como chicle.

Cargarlo es pan comido: en casa con un wallbox de 7 kW tardas unas 4 horas, o con un enchufe normal unas 11. Si vas a un cargador rápido de 30 kW (de serie en el 65), pasas del 20 % al 80 % en 45 minutos. Es un coche simple, eficiente y sin complicaciones, perfecto para los que quieren pasarse al eléctrico sin marearse.

Dacia Spring | Dacia

Diseño simpático y práctico

El Spring no es ningún patito feo: tiene faros LED en Y, una parrilla moderna y un aire robusto que mola. El restyling de 2025 le ha dado un toque más fresco, con detalles en cobre en el Extreme que le suben el caché. Es pequeño, sí, pero sus 308 litros de maletero (ampliables a 1.004) son formidables para su tamaño.

Dentro no busques lujos, que no los hay, pero sí un interior atractivo. El Expression trae pantalla de 8” con Apple CarPlay y Android Auto, y el Extreme sube a 10”. Todo es plástico duro, pero está bien montado y tiene lo que hace falta: aire acondicionado, sensores traseros y espacio para cuatro sin apreturas.

Dacia Spring | Dacia

Seguridad y fiabilidad sin alardes

El Spring lleva frenada de emergencia, seis airbags y asistente de carril, pero su Euro NCAP es de una estrella. No es un tanque, aunque protege lo básico y su ligereza (menos de 1.000 kg) ayuda a que no se pase de frenada. Para ciudad, cumple.

Dacia Spring | Dacia

Fiabilidad es el apellido de Dacia: mecánica simple, una batería con garantía de 8 años y mantenimiento barato. Por 16.990 €, te llevas un eléctrico normalito que no te da dolores de cabeza.

Por debajo de la barrera psicológica de los 10.000€

Dacia Spring | motor.atresmedia.com

Y es que un coche por menos de 10.000 € suena a un tiempo muy lejano. Eso sí, Plan Moves III mediante, pero una opción muy interesante para quien cumpla las condiciones y busque exactamente lo que ofrece este coche.

El urbano eléctrico es ideal para los que buscan un primer vehículo o un compañero para hacer los trayectos del día a día por la ciudad.

Dacia Spring | Dacia

Los 225 kilómetros de autonomía mendionados que homologa en ciclo WLTP se estiran muchísimo con la marcha en entornos urbanos, todo lo contrario que si te atreves a sacarlo a carretera para desplazamientos más o menos largos. Has de saber que puedes cargarlo en tu casa con un wallbox de 7 kW en unas cuatro horas, o si solamente tienes un enchufe normal entonces la espera se va a las 11.