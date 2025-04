Alfa Romeo homenajea a sus clásicos y a los últimos miembros de la gama con la serie especial Intensa

Alfa Romeo ha inaugurado 2025 lanzando para toda su gama una serie especial llamada Intensa, que rinde homenaje a su historia y ADN deportivo. Junior y Tonale, sus recientes novedades; y Stelvio y Giulia, la despedida antes de la llegada de los nuevos modelos los próximos meses; llegan cargados de equipamiento y detalles estéticos únicos.

A grandes rasgos, la firma de esta serie especial la vemos en colores exteriores específicos, llantas con acabado en oro claro e interiores repletos de logotipos y bordados en color tostado. Algunos ejemplos. En el Tonale vemos llantas bitono oro y gris o las pinzas de freno con el nombre de Alfa Romeo también en oro. El Stelvio suma la bandera italiana en los retrovisores exteriores, y el Junior destaca por su carrocería en negro brillante.

Alfa Romeo Giulia Intensa | Centímetros Cúbicos

La berlina superventas de Alfa, el Giulia, es quizás el modelo que mejor exprese pasión y deportividad a través de los pequeños detalles. Con la serie especial Intensa tenemos, por ejemplo, tonos oro en las llantas y frenos, muy llamativos combinados con el Rosso Etna de la carrocería del modelo que hemos probado; y la bandera italiana en las tapas de los retrovisores.

Dentro también hay detalles Intensa por doquier. Asientos de cuero con reposabrazos central de color tostado, que recogen de maravilla; volante con la misma combinación de colores, que se conjugan con un juego de levas de cambio y pedales deportivos, que animan a una conducción más deportiva cuando te adentras en curvas y carreteras reviradas como las de aquí.

Lo más interesante en esta serie especial y en el Alfa Romeo Giulia es su sistema de suspensión activa. Esto nos permite ser uno con la carretera. Absorbe cualquier bache y se adapta a cualquier tramo. Y con decisión, porque bajo el capó llevamos un motor gasolina con tracción total de 280 CV.

Alfa Romeo Giulia Intensa | Centímetros Cúbicos

Alfa Romeo ha cargado de elegancia y atracción a toda su gama con esta serie especial Intensa. Aunque en principio pueda parecer que es un equipamiento y detalles exclusivos orientados a gustar a los “alfistas” de toda la vida, estoy segura de que atraerá a nuevos conductores que busquen sofisticación. Y si me lo permitís, yo no me lo pensaba dos veces ante un Giulia como este.