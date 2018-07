Al volante del Volkswagen Arteon R-Line 2.0 BiTDI 240 CV: la berlina deportiva que lo tiene todo, incluido 'Angel de la Guarda'

Con el nuevo buque insignia de la marca, el Arteón de Volkswagen ha demostrado su capacidad innovadora en cuanto a diseño, estilo y soluciones de seguridad. Nacido para suceder al veterano Volkswagen CC, el Arteón es una berlina deportiva con cuatro puertas e inspiración coupé, situada en un escalón superior al Passat convencional por precio y tamaño. Tiene una longitud de 4,86 metros (9 cm más largo que un Passat) y un ancho de 1,87 mientras que la altura es bastante reducida en relación a productos similares (1,42 metros). Con 563 litros de capacidad, también disfruta de un maletero muy generoso que le hace aún más versatil, incluso en el uso más familiar. Sus poderes.

El nuevo Arteon de Volkswagen, presentado en el Salón de Ginebra de 2017 es una suerte de gran turismo que, sin renunciar a la pureza deportiva de los coupés convencionales, aprovecha el sentido práctico que aportan las cuatro puertas y un maletero separado de gran capacidad. Estrena nuevas soluciones de seguridad, como el de alerta que intenta despertar al conductor si se duerme o sufre un desmayo y aparca por sí solo el coche en el carril derecho si no reacciona.

Exteriormente, el diseño del Arteon es mucho más dinámico y agresivo que el de su predecesor CC, en parte por las formas que tienen los grupos ópticos delanteros formando 'parte' de la parrilla frontal. Las grandes llantas de aleación agilizan la vista lateral mientras que la zaga resulta muy limpia en sus trazos gracias a unos pilotos de diseño rectangular, y LED. En la parte inferior de este frontal encontramos, en el acabado R-Line, que dota al Arteon de un aspecto aún más deportivo, unas tomas de aire más amplias que en el acabado Elegance y las cuales, una de ellas, la derecha, oculta un pequeño radiador.

Con tracción a las cuatro ruedas 4 Motion y chasis ajustable de serie, no sólo impone por estos elevados niveles de aceleración, sino por la entrega de potencia que se puede obtener de su propulsor desde el régimen más bajo de revoluciones. Y es que la elasticidad no deja de sorprender ni al conductor más acostumbrado a los modelos deportivos. Sus dos turbos evitan cualquier tipo de escalón y la acereracion, incluso al máximo, es siempre lineal. Además, en séptima (DSG) se puede circular desde un bajísimo nivel de vueltas o exigirle una recuperación 'bestial'.

Entre el arsenal de ADAS (Avanced driver-assistant systems) propio del buque insignia de Wolfsburgo, y que resumiremos más adelante, es reseñable el detector de peatones, componente del asistente frontal Front Assist, aporta la función de frenada de emergencia en ciudad City Emergency Break. Un sistema que xplora el área situada delante del Arteon mediante los sensores integrados en el frontal del automóvil. Si los sensores detectan un peatón cruzando la calzada, el sistema avisa por medio de señales acústicas y visuales.

Ya en el interior, nos encontramos un elemento anacrónico para muchos, pero que le aporta personalidad propia: el reloj analógico -disponible también en el Passat- e incrustado entre dos salidas de aire. El sistema multimedia y de navegación Discover Pro –en opción- se gestiona desde una pantalla táctil de 9,2'' cuenta con controles de voz gestual. Así, podemos modificar parámetros tan solo desplazando la mano por delante de la pantalla. Por supuesto, es compatible con smartphones iOS y Android con todo lo bueno -y malo- que esto conlleva.

El climatizador, como suele ser habitual, está ubicado justo debajo de la pantalla multimedia. No es ninguna novedad puesto que se puede encontrar en varios modelos de la firma alemana, pero aún así, está compuesto por tres ruletas que regularán la temperatura bizona y uno central que servirá para ajustar la intensidad de la ventilación. Por encima encontramos numerosos botones, entre los cuales, la función de calefacción de los asientos delanteros o dos pequeñas pantallas donde se mostrará la temperatura del aire expulsado por sistema de ventilación.

Su punto fuerte sobre todo tratándose de un vehículo con evidente línea coupé, es el espacio interior. La plataforma MQB ha brindado a los nuevos modelos de la firma alemana de una habitabilidad superior. Y es que, dentro de los 4,86 metros de longitud hay espacio disponible para que cinco personas realicen trayectos largos sin el más mínimo problema. El acabado R-Line incorpora asientos realizados en alcántara y cuero que realzan el aspecto de comodidad en las plazas delanteras. Aun enfocados al confort, gozan de agarre lateral suficiente en conducción deportiva. Delante y detrás, el espacio muy razonable para el pasajero.

En el Volkswagen Arteon, las plazas traseras son de nota: amplias y cómodas, con unas cotas de altura libre a la cabeza y a las piernas difíciles de igualar en un -insistimos- coupé. Único pero, el túnel de transmisión, inevitable al montar la tracción total 4Motion, pero que a la vez dificultará un puntito la vida al pasajero que ocupe la plaza trasera central, aunque también es importante decir que gracias a la anchura del Arteon, viajará de forma más cómoda que en otros vehículos.

Finalizando con el maletero, nos encontramos con un volumen disponible de 563 litros, toda una barbaridad para este tipo de vehículos. De formas son rectangulares, es muy útil en las maniobras de carga, sobre todo de grandes bultos. Con las plazas traseras abatidas, la capacidad de carga asciende 1.557 litros. No está nada mal para -sí, ya lo hemos dicho- una berlina coupé.

El bloque del Volkswagen Arteon probado es un 2.0 TDI Biturbo que rinde 240 caballos disponibles a 4.000 revoluciones contando también con un par de 500 Nm desde las 1.700 hasta las 2.500 vueltas. Este propulsor diésel del Grupo Volkswagen es probablemente uno de los más versátiles, y junto a esta nueva configuración con dos turbos, ofrece un toque deportivo bastante interesante. Esta opción mecánica está acoplada, exclusivamente, a la tracción total 4Motion y a la caja de cambios automática de doble embrague DSG. Con un peso de 1.820 kilogramos, el 2.0 TDI es capaz de mover al Arteon con una soltura sorprendente, y permitir alcanzar velocidades de hasta 245 km/h, así como acelerar de 0 a 100 km/h en solo 6,5 segundos.

El Volkswagen Arteon cuenta con los cinco modos de conducción que están disponibles en la mayoría de vehículos del Grupo Volkswagen, los cuales son:

Eco: El motor funciona de forma más suave, haciendo que los consumos se reduzcan drásticamente, al igual que su potencia.

Confort: Regula la dureza de la suspensión adaptativa electrónica (DCC) para ofrecer un plus de comodidad a los pasajeros.

Normal: La configuración estándar del Volkswagen Arteon.

Sport: La dirección se endurece y la suspensión adaptativa electrónica se endurece para proporcionar sensaciones deportivas. El motor también es más sensible a la pisada en el pedal y ofrece la potencia de forma más instantánea que en los otros modos.

Individual: Nos permite configurar ciertos elementos como la dirección, la suspensión, el motor o incluso el funcionamiento del aire acondicionado a nuestro gusto.

Así pués, la versatilidad no está reñida con el diseño, y el Arteón lo demuestra nítidamente. Los casi 5 metros de esta berlina deportiva sólo le dificultan -menos de lo esperable- afrontar con mayor viveza trazados demasiado revirados, por lo demás, se trata de un vehículo con el que hacer kilómetros con la familia y también disfrutar del 'picante' que propulsor, cambio y tracción le dejan sacar si hace falta. Siempre con total seguridad.

Por otro lado, el sistema de suspensión adaptativa electrónica DCC es otro hito a su favor. Este sistema, junto con la plataforma sobre la que se desarrolló el Arteon, la archiconocida MQB, hacen que los cambios de peso y el balanceo de la carrocería sea prácticamente inexistentes, ofreciendo un leve sobreviraje si llevamos al límite al vehículo, que permitirá redondear ligeramente el vértice de la curva en cuestión.

La circulación por autovía es, simplemente, perfecta. En modo confort, la suavidad de la caja automática DSG y los asistentes a la conducción disponibles en el Volkswagen Arteon -como son el asistente de cambio involuntario de carril, el control de crucero automático o la frenada de emergencia-, permiten una conducción muy relajada, ideal para largos desplazamientos. De ahí que la nueva berlina de Volkswagen, como ya hemos resaltado, sea uno de sus vehículos más versátiles.

Y entre todas las 'ADAS' de un coche 5 Estrellas Euro NCAP con el galardón de coche más seguro de Europa (a 18 de octubre de 2017), marca la diferencia el sistema de seguridad 'Emergency Assist'. Este prodigio tecnológico en seguridad activa, aumenta notablemente la seguridad del vehículo, de sus ocupantes y del resto de usuarios de la vía. Si el conductor sufre un desfallecimiento, un infarto, un ataque epiléptico o cualquier otra incapacidad repentina y sin previo aviso aunque no haya sucedido, por ejemplo, tras un golpe en la cabeza o una caída, este 'Ángel de la Guarda' impide que el desenlace sea un accidente.

Y es aue el sistema de seguridad activa Emergency Assist que equipa el Volkswagen Arteon evitaría que, en caso de ocurrir algo así a su conductor, el vehículo terminara chocando contra otro vehículo, un muro, una farola o incluso arrollando a peatones. Así funciona: El Arteon incorpora una serie de sensores que detectan si el conductor no está reaccionando. Al igual que otros sistemas de alerta como sucede con Tesla y su Autopilot, o los asistentes de mantenimiento de carril que ya incorporan muchos vehículos convencionales del mercado, si el conductor no actúa, emite una serie de alertas. Primero un aviso sonoro y luminoso; si el conductor no reacciona a estas primeras alertas realizará unas breves frenadas para llamar su atención (por si se tratara de un despiste).

Después, el vehículo activará las luces de emergencia e irá frenando y apartándose a un extremo de la calzada, al arcén de la vía, donde se detendrá por sí solo. Todo esto tomando como punto de partida los datos de otros sistemas de seguridad activa como el control de crucero adaptativo, el Lane Assist o el Side Assist. Mediante ultrasonidos realizará un chequeo de los vehículos u obstáculos que pueda haber alrededor del Arteon. La última parte del proceso es la detención completa del mismo. Lo dicho, un coche con 'angel'. No es barato, pero el precio (52.280€) está más que justificado, sin contar las promociones.