Un nuevo SUV eléctrico llega a Europa y pretende poner contra las cuerdas a los referentes del segmento

Todo está claro respecto de la incipiente marca de NIO. Su desembarco en Europa en 2025, la promesa de rivalidad del Tesla Model Y con su modelo fundacional –el crossover L60 de caída fastback–, lo que les espera a los grandes SUV surcoreanos… Una low cost china para romper con lo establecido, interpelar al mercado atrayendo al presupuesto del cliente con precios por demás bajos e influir, por qué no, en las tendencias.

Te propongo partir de lo último, porque creo que el modelo más reciente de Onvo, sobre el cual quizás has leído algo días atrás, tiene potencial para ir más allá del segmento al que pertenece, de la rivalidad con sus pares exactos. El interrogante es el que ya has leído: ¿Puede ser el Onvo L90 la puerta a un protagonismo de los SUV de tamaño completo en Europa ante los costosos siete plazas eléctricos?

Los portales, al salir la noticia, no lo dudaron. Todos apuntaron a la prometedora competencia con el KIA EV9 y no es para menos, pero la del Onvo L90 es una combinación tan disruptiva entre valor de mercado asequible y capacidades de prestaciones y eficiencia que tiene con qué para cambiar la manera de ver del cliente europeo a los SUV de siete plazas y más de cinco metros de largo.

Onvo L90 | Onvo

Nada en el mundo automotriz es incuestionable, pero el KIA EV9, resumido en números con 512 km de autonomía y 384 CV, es lo más cercano. Es el apadrinado por la crítica, pero un apadrinado premium, como se espera que sea el otro exponente principal, también de la casa. El Hyundai Ioniq 9 se espera que llegue superador en todo sentido: autonomía de 620 km y una potencia de 435 CV si eliges la tracción total con dos motores en cada eje. Ahora bien, hablamos de vehículos imposibles para lo que puede pagar el conductor promedio, vehículos que piden entre 80 y 90 mil euros, o bien unos 75.000 € financiándolos.

Luego está el Onvo L90, que conoceremos en su totalidad durante el tercer trimestre de este año. De su autonomía, la marca china no se pronunció por el momento, aunque sí informó que contará con una batería de 85 kWh. Sí se sabe que este modelo te dará una potencia combinada de 590 CV. A la espera de su precio por confirmar, te puedo adelantar que ya genera expectativas saber qué diferencia habrá con los elevadísimos valores de los full-size surcoreanos.

Esas expectativas las traslado, como consecuencia, a un escenario a corto plazo que te recomiendo que amplies, porque un BYD Tang, el mediano con autonomía de 530 km y potencia máxima de 517 CV, y que hasta el 2024 ofrecía un largo de 4,87 metros, hoy, con 10 centímetros más, llega casi a los cinco metros y se acerca a los más grandes. Es el SUV más grande que propone BYD y es parte de la competencia, pero su precio, por encima de los 70.000 €, en definitiva me lleva a recomendarte que, por si acaso, por si está en tus planes hacerte con uno de estos siete plazas, esperes a que empiece a ofrecerse el Onvo L90, que se presenta como una amenaza capaz de absorber clientes.