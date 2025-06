Máximo lujo llegado desde China; cada vez apuntan más alto

China lleva años intentando demostrar que ya no está aquí solo para copiar. Con el nuevo Maextro S800, parece que Huawei ha decidido dejar de lado los complejos y plantar cara directamente al lujo europeo con un coche que no se conforma con competir: quiere humillar. Esta berlina de representación, desarrollada junto a JAC, se presentó en el Salón del Automóvil de Shanghái y causó tal revuelo que en 48 horas ya tenía más de 2.100 reservas… sin que nadie supiera aún su precio. Eso sí, baratita no iba a ser.

El Maextro S800 supera en longitud con sus 5,48 metros al Bentley Flying Spur y se queda a solo siete centímetros del mismísimo Rolls-Royce Ghost. El diseño bebe sin disimulo de los referentes británicos y germanos, con líneas angulares, acabados bicolor, mucho cromo y llantas de 21 pulgadas con centros autonivelantes. Detalles como los faros Matrix LED que proyectan imágenes sobre el asfalto son solo una muestra de la ambición que hay detrás de este proyecto.

Pero no se trata solo de tamaño y luces bonitas. Huawei ha metido toda su artillería tecnológica en este coche. Desde el sistema de infoentretenimiento hasta los asistentes de conducción, pasando por una conectividad brutal y arquitectura eléctrica de 800 voltios. ¿El resultado? Un coche que quiere ser lo más avanzado del mundo, sin perder ni un ápice de exclusividad o lujo a la antigua usanza.

Un salón con ruedas y sin complejos

Donde realmente quiere marcar la diferencia el Maextro S800 es en su interior. Si en el exterior hay ecos de Rolls-Royce, dentro directamente se sienten. Dos plazas traseras separadas por una consola central con mesas plegables, zona refrigerada y soportes para copas de champán. Ojo, porque el asiento trasero derecho se convierte en cama con solo pulsar un botón. Sí, esto va muy en serio.

Todo se controla desde pantallas táctiles integradas en las puertas, al estilo BMW i7, y el salpicadero está presidido por un sistema multimedia con múltiples displays que recuerda al Hyperscreen de Mercedes. Hay madera natural, cuero, ante, metal auténtico y un techo estrellado que no se corta en imitar descaradamente al famoso Starlight Headliner de Rolls. ¿Copia descarada? Quizás. ¿Bien hecha? Sin duda.

Maextro S800 | Maextro

A estas alturas, ya no se trata de si los chinos saben hacer lujo, sino de cuánto están dispuestos a invertir para demostrarlo. El Maextro S800 es una declaración de intenciones: aquí no se han escatimado recursos, y aunque el precio no ha sido confirmado, se habla de una tarifa de partida en torno a los 120.000 euros. Unos 60.000 menos que el Mercedes-Maybach más barato en China. Golpe directo a la mandíbula.

Potencia de sobra y carga exprés

La gama mecánica del S800 está a la altura de su ambición. Habrá versiones eléctricas puras y otras de autonomía extendida con un motor 1.5 turbo que actúa como generador. Estas últimas montan una batería de 63,25 kWh y ofrecen hasta 371 km de autonomía (ciclo CLTC), con configuraciones de dos o tres motores y hasta 530 CV de potencia. No está nada mal para un coche que pesa como un tanque (como debe ser en este segmento).

La estrella será sin embargo la versión eléctrica pura con batería de 94 kWh y tres motores (uno delante, dos detrás), que en conjunto suman la salvajada de 863 CV. El 0-100 km/h no ha sido anunciado, pero con esa caballería, es evidente que mover sus casi 2,5 toneladas no será problema. La velocidad punta, eso sí, está limitada a 210 km/h, un gesto de contención más simbólico que real.

Además, la carga no será un dolor de muelas: gracias a su arquitectura de 800V, puede recargar del 10 al 80% en apenas 10 minutos con cargadores de hasta 390 kW, un dato que lo pone a la altura de los Porsche Taycan o los mejores eléctricos del mercado. En resumen: Huawei no solo quiere hacer coches de lujo, quiere hacerlo todo mejor que nadie. Y con este Maextro S800, no van desencaminados.