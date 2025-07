Mitsubishi Grandis: vuelve el nombre, cambia todo lo demás

Parece un déjà vu, pero no lo es. Mitsubishi ha rescatado un nombre del pasado para uno de sus nuevos lanzamientos en Europa. El Grandis vuelve… aunque si lo recordabas como un enorme monovolumen de siete plazas, mejor cambia el chip. El nuevo Grandis de 2025 tiene poco que ver con su antecesor: ahora es un SUV compacto, más eficiente, más tecnológico… y mucho más pequeño.

De monovolumen a SUV híbrido

El Mitsubishi Grandis original se lanzó en 2003 como un monovolumen familiar de gran tamaño que medía 4,76 metros, ofrecía siete plazas reales y un maletero que podía superar los 1.500 litros con las filas traseras abatidas. Era un coche pensado para familias grandes, con motores gasolina de 2,4 litros o diésel de 2,0 litros, y un diseño que, para su época, resultaba bastante futurista.

La versión 2025, en cambio, poco tiene que ver con aquel planteamiento. Bajo la piel, el nuevo Grandis es en realidad un Renault Symbioz remarcado, fruto de la colaboración dentro de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Es el mismo enfoque que ya vimos en el actual ASX (un Renault Captur con logo de los tres diamantes) o en el Colt (basado en el Clio).

Esto significa que, en realidad, estamos ante un SUV compacto de 4,41 metros de largo, cinco plazas, y una propuesta mucho más enfocada en eficiencia, conectividad y versatilidad para el día a día.

Híbrido, conectado y práctico

La gama mecánica está compuesta por dos versiones: una mild hybrid de 140 CV con motor de 1,3 litros, y otra híbrida convencional (HEV) de 158 CV, con motor de 1,8 litros, que permite circular en modo eléctrico en trayectos urbanos. No hay opción diésel, ni se espera. El enfoque está claramente en la electrificación suave, la etiqueta ECO y el consumo contenido.

Por dentro, el nuevo Grandis sorprende con una buena habitabilidad e incluye una banqueta trasera deslizante y un maletero que puede alcanzar los 1.455 litros con los asientos abatidos. También destaca por su sistema multimedia con servicios de Google integrados, pantalla vertical de más de 10 pulgadas, y hasta 20 sistemas de asistencia a la conducción. Todo muy Renault, pero con detalles de diseño propios de Mitsubishi, como el frontal “Dynamic Shield” o la trasera “Hexaguard Horizon”.

¿Tiene sentido recuperar el nombre?

Resulta curioso que Mitsubishi haya decidido recuperar el nombre “Grandis” para un coche tan distinto al original. El primer Grandis era un coche realmente grande, pensado para siete ocupantes. Este nuevo modelo, aunque bien aprovechado, no puede esconder que es notablemente más corto y ya no ofrece tres filas de asientos.

Posiblemente, el motivo detrás de esta decisión sea más emocional que práctico. Recuperar un nombre conocido ayuda a crear continuidad de marca, y la denominación “Grandis” sigue evocando espacio, familia y cierta elegancia. Aunque el coche haya cambiado, la intención parece ser conectar con aquellos que recuerdan el modelo original con cariño.

Mitsubishi Grandis | Mitsubishi

¿Mejor, peor… o simplemente diferente?

Comparar ambos Grandis es como comparar un reproductor de CD con un smartphone: cumplen funciones similares, pero responden a épocas muy distintas. El Grandis de los 2000 era una solución para familias numerosas; el de 2025 es un crossover más orientado a parejas o familias pequeñas, que priorizan el diseño y la eficiencia antes que la capacidad total.

Lo que sí está claro es que Mitsubishi ha optado por seguir el camino fácil en Europa: no invertir en desarrollos propios, sino adaptar productos de Renault con su toque de diseño. Puede no ser la opción más purista, pero desde el punto de vista comercial, está funcionando. Modelos como el nuevo ASX ya representan buena parte de sus ventas en el continente.

¿Ha vuelto?

El Grandis ha vuelto, pero no como lo recordábamos. Ya no es un coche “grandis”, pero sí puede ser una opción razonable para quienes busquen un SUV práctico, bien equipado y con nombre con historia. ¿Es esto una evolución natural o una simple operación de marketing? Puede que ambas cosas a la vez. Lo que está claro es que, al menos en Europa, Mitsubishi ya no compite como antes… pero todavía sabe jugar sus cartas.